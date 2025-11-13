הזמרת תמר ריילי ("אנא בחיבק") משיקה סינגל חדש, שכבר הפך ויראלי בטיקטוק. "חמות על הירח" חושף סיפור פרידה מיוחד לקראת אלבום בכורה

הזמרת תמר ריילי, פריצת הדרך הגדולה של השנה במוזיקה הישראלית, חושפת בסינגל חדש את סיפור הפרידה הכואב והמורכב שלה: גם אחרי שהקשר נגמר, היא נשארה "חברה" של אמא של האקס. השיר "חמות על הירח", שיושק רשמית לקראת מופע השקת אלבום הבכורה שלה ברדינג 3 בתל אביב ב-15 בינואר, כבר הפך לוויראלי ברשתות.

הסיפור מאחורי השיר

"חמות על הירח" נולד מסאונד קצר בטיקטוק שברגע אחד כבש את הקהל והפך ללהיט ויראלי שחייב היה לצאת רשמית. הוא מביא את סיפורה של אהבה שחמקה מבין האצבעות עם מילים שמחכות לרגע הנכון להיאמר. על האחד שהחזיק אותה במרחק נגיעה ועל אש קטנה בזמן שהיא כבר הייתה שבויה בקסם.

זהו סיפור על הקשר שנרקם עם המשפחה שלו עד שהאמא הפכה לחברה והתחושה שלא מרפה כי אם רק היה מתייחס אחרת היא הייתה בטוח חוזרת. הטקסט הבועט נוגע בסיפור שכל אחד חווה, הלחן ממכר כבר מהביט הראשון והקול העמוק והמרגש של תמר עוטף את הכל ונכנס עמוק ללב.

"ואם יבואו הימים שניפגש עוד בסיבוב

אני אגיד לך משהו חשוב, שתזכור לכל החיים"

מהפריצה להצלחה מתמשכת

תמר ריילי היא זמרת-יוצרת, כותבת ומלחינה שפרצה לחיינו עם סינגל הבכורה שלה "בחיבק" שהפך מיד להצלחה גדולה. להיט ענק שכבש את תחנות הרדיו, הרשת ואת לב הקהל והתברג למקום הראשון במיטב המצעדים.

מאז היא ממשיכה את דרכה המוזיקלית עם להיטים ושיתופי פעולה מיוחדים. תמר מביאה בשורה חדשה ומרעננת למוזיקה הישראלית ומבססת את מעמדה כיוצרת מסקרנת בתעשיית המוזיקה בארץ.