אחרי שזכתה בפרס מפעל חיים של אקו"ם, לאה שבת, זמרת הנשמה הישראלית חוגגת 40 שעות קריירה בדרך נוספת. כל הפרטים

לאה שבת , אחת מאבני היסוד של המוזיקה הישראלית ויוצרת משפיעה שלאחרונה אף זכתה בפרס מפעל חיים של אקו"ם, תחגוג 40 שנות עשייה מוזיקלית במופע ענק בהיכל התרבות תל אביב ב-17 בפברואר 2026. המופע יכלול את מיטב להיטיה, סיפורים אישיים ואורחים מיוחדים, לצד הלהקה הקבועה שלה.

ארבעה עשורים של נשמה וקול ייחודי

לאה שבת פרצה לתודעה בתחילת שנות ה-80 עם קול עמוק, חם ונשי שכבש את לב הקהל. מאז היא כתבה והלחינה עשרות להיטים לעצמה ולאמנים אחרים, בהם "בגלל הרוח" לשלומי שבת ו"השיר שיביא לך אהבה" לגלי עטרי. בין הקלאסיקות שחתומות על שמה: "רק החיים", "חום שאתה מחפש", "ירח בשמים", "חתיכת שמיים" ו"תמיד יחכו לך" – שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות הישראלית.

פרס מפעל חיים מאקו"ם

מופע חגיגי עם אורחים וסיפורים

המופע בהיכל התרבות יהיה מפגש מרגש של תחנות חייה המוזיקליים: כל השירים הגדולים, הסיפורים מאחורי הקלעים ואורחים מיוחדים שיוזמנו להצטרף לבמה. "זה יהיה ערב עוצמתי וחגיגי", נמסר ממארגני האירוע.