אברי גלעד, ממי שצמחו והובילו את התחנה, טוען כי גלי צה״ל התרחקה מהחיילים ומהרדיו המוזיקלי שהגדיר אותה, הפכה לתחנת אקטואליה תהליך שלדבריו הוביל לשחיקת הקשר עם הקהל

אברי גלעד, שהקדיש יותר מארבעה עשורים לגלי צה״ל, תיאר היום (חמישי) בריאיון לרדיו 103 תחושת שבר עמוקה מול מצבה הנוכחי של התחנה. "עבדתי בגלי צה״ל 43 שנים, פגשתי את אשתי בגלי צה״ל, כל מה שאני הוא גלי צה״ל", אמר, אך לצד האהבה העמוקה הוא מצביע על מה שהגדיר כתהליך התרחקות מהקהל שהחל מזמן.

גלעד מספר כי במשך שנים ניסה להתריע בפני המפקדים: "יום אחד יבוא מישהו שירצה לסגור את גלי צה״ל, וההמונים לא יעלו על הבריקדות כי איבדנו אותם מזמן". לדבריו, הזהות הבסיסית של התחנה נשחקה: "לא יכול להיות שהקהל האמיתי שלך, חיילי צה״ל, לא מקשיב לך יותר".

על התחנה שהחלה ללבוש בעיניו אופי פוליטי, הוא אומר בחריפות: "לא יכול להיות שאתה מדמה שאתה מגן הדמוקרטיה, כשבשום מקום בעולם, הצבא אין תפקידו להגן על הדמוקרטיה, הוא לא גוף דמוקרטי".

לדבריו, ההתנתקות מה-DNA המקורי של גלי צה״ל הייתה הדרגתית אך עמוקה: "שנים אחורה, הרגשתי מזמן שגלי צה״ל מאבדים את האלקטורט האמיתי שלה והיא הופכת להיות תחנת אקטואליה, זה פשוט לא המשחק". הוא חוזר לימים שבהם התחנה הייתה מזוהה עם רדיו קליל ויצרני: "כשאני הגעתי לגלי צה״ל, הייתה אולי תוכנית אקטואליה אחת. הכול היה תקליטנים מצוינים שמגישים מוזיקה, עושים שמח, מתעסקים בתרבות. רדיו כמו שהיה פעם".

גלעד מצביע על שינוי נוסף שפגע בתחנה: "גלי צה״ל הפסיקה לגדל כוכבי רדיו והתחילה לגדל רק עיתונאים. ובגלגלצ היום לקריינים אסור להגיד שום מילה אישית אלא רק 'שמענו ונשמע'". הוא מזכיר את הכוכבים שהובילו את האופי הייחודי: "זוכרים את אלי ישראלי ואת דורי בן זאב? אנשים שבכוח האישיות שלהם החזיקו שעות שידור".

את ההצפה בתוכניות אקטואליה תיאר במטאפורה חריפה: "זה הומר בעוד ועוד אקטואליה שהיא סם מהיר ומאוד מתגמל. המאזינים נשארים, אבל זה סם שעושה אותך נרקומן ובסוף הורג אותך".

בסיום, גלעד מציג את הניתוח שמסביר לדבריו את ההידרדרות: "לגלי צה״ל מעולם לא היה מנדט לקבוע סדר יום". והוא מסכם במשפט שמחדד את הטרגדיה: "זה שהיא שגשגה זה אחלה, אבל האחלה הזה מביא לסגירתה. זה התהפך עליה".