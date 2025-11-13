האיראנים חושפים כלי טיס חדש ומסוכן, השאהד 161 הוא החדש והמתקדם ביותר בכלי הטיס האיראניים, בעל עיצוב חמקני ויכול הטלת פצצות כבדות, כך לפי חיל האוויר האיראני.

אחרי שמועות רבות, איראן חשפה כלי טיס בלתי מאויש חדש ועל פי הטענות (לפחות של האיראנים), גם מסוכן במיוחד. כלי הטיס הבלתי מאויש החדש של האיראנים, השאהד 161. הוא בעל מאפיינים חמקניים, טווח טיסה מצומצם, אך מחזיק ביכולת הטלת פצצות כבדות.

חיל האוויר האיראני חשף בשיתוף עם משמרות המהפכה, כלי טיס בלתי מאויש חדש לטווחים קצרים.

השאהד 161, כלי טיס בלתי מאויש, הוא החדש ביותר שאיראן חושפת ממשפחת ה"שאהד", משפחת הכטבמ"ים והמל"טים מסוגים שונים, אשר הפכו לאחד מכלי הנשק הנפוצים ביותר והמוצלחים ביותר של המשטר האיראני וגרורותיו באזור.

בניגוד לדגמים רבים בעבר, ה-161 ככל הנראה איננו כלי טיס מתאבד, אלא משמש למשימות מעקב, איסוף מודיעין וסיור, ובנוסף בעל יכולת פריסה בתצורת הפצצה, כאשר המל"ט יכול לשאת בקרבו שתי פצצות במשקל של 60 קילו גרם ולהטיל אותן ללא נזק לעצמו.

על פי הערכות מערביות, השאהד איננו כלי טיס חמקן במלואו אך בעל עיצוב ומאפיינים חמקניים שעלול להקשות על איתורו והפלתו, עיצובו מזכיר את מפציץ ה B-2 החמקן של ארצות הברית בתצורה קטנה בהרבה.

תפקידו המרכזי של המל"ט יהיה ככל הנראה ככלי סיור ואיסוף מודיעין, שכן תצורת ההפצצה פוגעת באלמנטים החמקניים של כלי הטיס ומאפשרת את הפלתו בקלות יחסית.

אך כלי טיס זה, גם בטווח פעולתו הקצר יכול להפוך מסוכן לישראל, במידה וכלי זה יסופק לחיזבאללה הוא יכול להוות כלי משמעותי לארגון הטרור בסבב הבא בלבנון אשר על פי דיווחים רבים הולך ומתקרב, ויכולות הפצצה, גם אם אינן חמקניות, יכולות לגרום לשינוי משוואה לא רצוי בין ישראל וחיזבאללה.