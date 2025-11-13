צבי יחזקאלי התייחס לסוגיית סגירת גלי צה"ל: "הייתי שם, עשיתי את זה, זה נזק עצום, זה עוד חלק בכישלון הגדול שלנו והקריסה שהייתה ב-7 לאוקטובר"

צבי יחזקאלי הפרשן לענייני ערבים של I24 התייחס לסוגיית סגירת גלי צה"ל בפוסט שכתב בפייסבוק: "הייתי שם, עשיתי את זה, זה נזק עצום, זה עוד חלק בכישלון הגדול שלנו והקריסה שהייתה ב-7 לאוקטובר".

הפוסט המלא: "שאלתי את עצמי אם אני צריך להתייחס לסוגיית סגירת גלי צה״ל, ואם צעד כזה הוא נכון או לא נכון. מעבר לוויכוח שמתנהל עכשיו, שמאוד אופייני לחברה, לפוליטיקה ולתקשורת הישראלית, לראות כל דבר מפוזיציה של ימין ושמאל, אני מציע זווית אחרת לגמרי – זווית של הבנת המזרח התיכון".

עוד באותו נושא המאבק נגד סגירת גל"צ: מקווים לבחירות או לפוסט של עמית סגל 12:41 | משה כהן 1 0 😀 👏

"הבנת המזרח התיכון אינה קשורה לימין ושמאל, כיוון שגם ימין וגם שמאל בהיותם מערביים מפספסים לגמרי את התבוננות השבט על המערב – וכדאי לציית לכלל שטבע גדול המזרחנים, פרופסור ברנרד לואיס ז"ל – אל לנו לראות את המזרח התיכון בעינינו, אלא לראות את המזרח התיכון כפי שהוא נראה בעיני הערבים".

צבי יחזקאלי: "צבא במזרח התיכון תפקידו לנצח"

"אני מציע, בתור מי שהיה בגלי צה״ל משנת 98' עד 2002, אמנם לא כחייל אלא כאזרח אחרי שירות צבאי ושמונה שנים בשב"כ. הגעתי לגלי צה״ל בתוך תהליך אוסלו – ממש לפני האינתיפאדה השנייה שפרצה בשנת 2000, ולאחר מכן, ב2011-12, הגשתי שם את ציפורי לילה, כך שאני מכיר לגמרי את עבודתה של גלי צה״ל"

"בלי קשר לתכנים שמשדרת גלי צה״ל, אקח אתכם לדרך אחרת לגמרי להתבונן על העניין. כשאני עמדתי עם מיקרופון גל"צ שמופנה לערפאת, שמופנה לזכריא זביידי, שמופנה למבוקשים – בתפיסה שלהם אני רדיו הצבא. כשרדיו הצבא הישראלי, שמתיימר להיות חזק, מדבר אליהם לא בשפה צבאית, אלא מדבר אליהם ושואל אותם לדעתם, איך הם מרגישים עם הריסת הבית וכולי וכולי, הם מתבלבלים בהתחלה ואומרים – רגע, זה הצבא הישראלי? האם הצבא הישראלי הוא כמו שהוא משתקף בשאלותיו?



"צבא במזרח התיכון תפקידו לנצח, לשמור על ההישרדות של אותו שבט או של אותה מדינה מפני איומים פנימיים וחיצוניים. ואם צבא בא עם מיקרופון לחמאסניק ושואל אותו – מה שלומך? וכמו שציינתי בספרי, שפעם הואשמתי אני בעצמי על כך שהנפתי את דגל אשף מעל התחנה מרוב מרואיינים שבכירי הרשות היו מתראיינים בסדרה מדי בוקר, בין אם זה ג'יבריל רג'וב או מרוואן ברגותי, כל דוברי העברית, דוברי החמאס והפת״ח היו מתראיינים בתחנה".

גלי צה״ל הוא לא זרוע של הצבא, הוא כלי תקשורת חופשי

"מבחינת הערבי שרואה שהצבא מראיין אותו – הוא אומר לעצמו: זה לא שאני יותר חזק מצה״ל – אבל אני צודק והם נחלשים. כן ממש כך:

הצבא אומר שאני צודק. אם רדיו הצבא בא ושואל את דעתי, סימן שאני הצודק והם טועים, כי אם הם לא היו טועים, הם היו יורים בי או נלחמים בי. אם הצבא לא נלחם בי ומראיין אותי, סימן שאני חזק וצודק – וכרגע הם עוזרים לי לנצח אותם".

"כן חברים, ככה נתפסת גלי צה״ל בסיקור השטחים, ואני התרוצצתי עם מיקרופון גלי צה״ל בתוך מחנות הפליטים, בזמן הפיגועים, ולמבוקשים היה חשוב להתראיין לגל"צ – יותר מאשר לתחנות חופשיות אחרות בישראל, כי הם חשבו שבאמת מדובר בזרוע של הצבא.

עכשיו בואו נחזור לגלי צה״ל".

"גלי צה״ל הוא לא זרוע של הצבא, הוא כלי תקשורת חופשי שמדבר את אשר על ליבו, ובלי קשר לכך שפעמים הוא היה נוטה לצד שמאל, ופעמים ניסו לשפר אותו לצד ימין. אין מקום לתחנה חופשית שדומה לשאר כלי התקשורת בשוק בשם הצבא. תקראו לזה גלי יהודה הימית, או גלי תל אביב, מה זה משנה".

צבי יחזקאלי: "זה עוד חלק בכישלון הגדול שלנו "

"אבל לקרוא לזה גלי צה״ל, ולשים את הכתבים במדים, להגיד שזה הרדיו של הצבא, זה בעיקר חולשה כלפי אויבינו, שאנחנו אומרים להם שהמסר של הצבא שלנו הוא לא לנצח, אלא לדבר. ואם לדבר, למה לדבר את השפה שמדבר העולם, שהיא שפה שהיא בעד המסכן, בעד החלש, בעד המיעוטים?".

"כמי ששידר את הפלסטינים גם בתקופת ה"שלום" וגם בתקופת המלחמה, האינתיפאדה המדממת, אני יכול לומר לכם שבסופו של דבר, היינו כלי בידיהם. לעיתים דמוקרטיות חופשיות הופכות לכלי בידי ארגוני טרור בשל ערכי חופש הביטוי שארגון הטרור משתמש בהם. ארגון הטרור שלא שותף לערכים הללו משתמש בערכים הללו. זה הסיפור של גלי צה״ל והעולם הערבי. זה הסיפור של גלי צה״ל וסיפור השטחים והרעיונות עם ערפאת ועם בכירי המחבלים".

"הייתי שם, עשיתי את זה, זה נזק עצום, זה עוד חלק בכישלון הגדול שלנו והקריסה שהייתה ב-7 לאוקטובר. אם הצבא רוצה רדיו, שיעשה רדיו שמדבר על עניינים צבאיים, ירים את המורל ויחזק את החיילים. אם הוא רוצה תחנה חופשית שרק קוראים לה גלי צה״ל, זה מחליש את החיילים, זה מחזק את האויב, זה מראה לאויב שאנחנו בעצם נותנים לו את הטיקט שהוא צודק ובעיקר בעיקר מרחיק אותנו מהניצחון".