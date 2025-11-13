קטאר עדכנה את איראן בהתפתחויות בעזה ובהפסקת האש, וקראה למאמצים אזוריים מתואמים הכוללים את טהרן.

השלטונות הקטאריים ממשיכים לחבק את איראן, והפעם שר החוץ אל ת'אני עדכן את איראן בהתפתחויות ברצועה, ועדכן את האיראנים בצורך לשלב "מאמצים אזוריים" שיכללו גם אותם בפעולות העתידיות באזור.

היחסים ההדוקים בין קטאר לאיראן מקבלים תפנית מדאיגה עבור חלק מהשחקנים האזוריים: משרד החוץ הקטארי הודיע כי ראש הממשלה ושר החוץ, מוחמד בן עבדאלרחמן אל־ת'אני, עדכן את מקבילו האיראני בהתפתחויות האחרונות ברצועת עזה – ואף הדגיש את הצורך לשלב את טהרן ב"מאמצים האזוריים" העתידיים.

לפי ההודעה הרשמית, אל־ת'אני שוחח טלפונית עם שר החוץ האיראני ודן עמו במצב בעזה וב"שטחים הפלסטיניים" על רקע הסכם הפסקת האש. קטאר, הממלאת תפקיד מרכזי בתיווך בין ישראל לחמאס, בחסות ארה"ב, הדגישה כי יש צורך במאמצים "מתואמים" הכוללים גם את איראן.

הצהרה זו נתפסת על ידי גורמים אזוריים כמהלך שמקנה לאיראן דריסת רגל נוספת בזירה הפלסטינית, בזמן שהיא ממשיכה לתמוך בחמאס ובג'יהאד האסלאמי.