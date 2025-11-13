תושב ירושלים בן 37 נעצר לאחר שתועד בפנים חשופות מצית פח אשפה ו'קלנועית' ברחוב דוד ילין שבשכונה החרדית מקור ברוך בירושלים

תושב ירושלים בן 37 נעצר לאחר שתועד בפנים חשופות מצית פח אשפה ו'קלנועית' ברחוב דוד ילין שבשכונה החרדית מקור ברוך בירושלים. היום (חמישי) צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום.

האירוע התרחש בתאריך 3.11 מעט לאחר השעה 02 לפנות בוקר. המשטרה הוקפצה לאחר דיוועל שריפה ברחוב דוד ילין בירושלים בתחקור ראשוני של עדי ראייה, נאסף בין היתר מידע אודות תיאורו של החשוד ונערכו סריקות באזור שהובילו תוך זמן קצר לאיתורו של החשוד במעשה בקרבת מקום, עם מצת, ולמעצרו לחקירה.

על פי ממצאי החקירה ועדויות שנאספו, הגיע החשוד למקום בפנים חשופות, התהלך ברחוב ובשלב מסוים, הצית באמצעות מצת שאחז בידו את פח האשפה ('צפרדע') המוצב שם. כמה עשרות מטרים ממוקד השריפה הראשון, הצית 'קלנועית' שנשרפה כליל.

החשוד שנעצר, הועבר כאמור לחקירה בתחנת לב הבירה ובאותו היום הוארך מעצרו בבית המשפט, ימי מעצר שהוארכו בהמשך פעם נוספת לטובת מיצוי פעולות החקירה בעניינו. בימים האחרונים הצליחו לגבש חוקרי המשטרה תשתית ראייתית למעשיו של החשוד ונגדו הוגשה הצהרת תובע מטעם הפרקליטות, על הכוונה להגיש נגדו היום (חמישי) כתב אישום לצד בקשה למעצרו עד לתום ההליכים.