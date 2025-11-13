בית הדין הצבאי יבחן את בקשת הסנגורים של חיילי כוח 100 לביטול כתב האישום, שהוגשה לאחר שחרור המחבל המרכזי בתיק בחזרה לרצועת עזה • הבקשה אינה נשענת על ההתפתחויות האחרונות בפרשת הפצ״רית

בבית הדין הצבאי יתקיים היום (חמישי) בשעה 14:00 דיון בבקשת הסנגורים של חיילי המילואים מכוח 100 לבטל את כתב האישום המייחס להם התנהלות בלתי תקינה במהלך פעילות מבצעית כך פרסם העיתונאי דורון קדוש.

הסנגורים מבקשים לעצור את ההליך המשפטי, זאת בעקבות שחרורו של המחבל המרכזי בפרשה חזרה לרצועת עזה. הבקשה אינה נשענת על ההתפתחויות האחרונות בפרשת הפצ״רית.

במהלך הדיון צפוי השופט לשמוע את טענות הצדדים, כולל נציגי ההגנה והפרקליטות הצבאית. מנגד, לפרקליטות הצבאית צפויה התייצבות מאתגרת, לאחר שהתובע הראשי בתיק, סא״ל ליאור עייש, שהוביל את ניהול התיק עד כה, הושעה מתפקידו בעקבות היותו חשוד בפרשת הפצ״רית.

בשל כך נאלצה הפרקליטות למנות גורם אחר שלא היה מעורב בניהול ההליך עד כה, והוא זה שייצג את עמדתה בדיון הקרוב.