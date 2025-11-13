תחקיר חושף כי רוסיה מפתה צעירים הודים בעבודות מדומות, מאלצת אותם לחתום על חוזים ברוסית ושולחת אותם להילחם באוקראינה ללא הכשרה.

לאורך החודשים האחרונים, מאות משפחות בהודו דיווחו על בניהם כנעדרים, לאחר שטסו לרוסיה בחיפוש אחר עבודה, אך מאז עקבותיהן נעלמו. כעת, תחקיר בינלאומי חושף רשת הפעלה אפלה שמפתה צעירים הודים באמצעות הצעות עבודה מזויפות, ובסיומן – שולחת אותם בעל כורחם להילחם בחזית באוקראינה.

בתחילת נובמבר התאספו עשרות משפחות בניו דלהי וקראו לשלטונות לפעול להשבת קרוביהם. לדבריהם, בניהם נפלו קורבן למנגנון מתווכים שהבטיח להם משרות חוקיות ברוסיה, אך לאחר שהגיעו למדינה – נעלמו עקבותיהם.

רבות מהמשפחות למדו רק בדיעבד שהצעירים נשלחו לחזיתות הקרב באוקראינה, חלקם ללא כל הכשרה צבאית.

לפי העדויות, חלק מהצעירים הגיעו לרוסיה באשרה חוקית, כמו ויזת סטודנט, אך במהרה נפלו למלכודת מתוכננת היטב. מגייסים אילצו אותם לחתום על חוזים כתובים ברוסית, אשר "מנדבים" אותם ללחימה בחזית.

כאשר מיד לאחר החתימה שיבצו אותם ביחידות לוחמות. כך מצאו את עצמם גברים צעירים, שחיפשו פרנסה טובה יותר, לובשי מדים ונשלחים לקו האש.

המשפחות פונות כעת לממשלת הודו בדרישה ללחוץ על רוסיה להשיב את יקיריהן ולהעמיד לדין את הרשתות שמגייסות אותם בעורמה. בעוד הקרמלין שומר על שתיקה, הדאגה בהודו גוברת, ויחד איתה השאלות על היקף התופעה.