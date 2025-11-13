כתב אישום חמור הוגש נגד מוחמד שחאדה, בן 20 מנצרת שרצח את סרגיי מתתוב ז"ל בכביש 443: "איש מילואים, יצא מביתו לפגישת עבודה- ולא זכה לשוב אליו"

כתב אישום חמור הוגש היום (חמישי) נגד מוחמד שחאדה, בן 20 מנצרת שרצח לפני כחודש את סרגיי מתתוב ז"ל בכביש 443. שותפו של שחאדה נורה ונהרג על ידי חיילי צה"ל שהגיעו למקום האירוע.

כתב האישום הוגש בידי פרקליטות המדינה. דיון בהמשך מעצרו של הנאשם נקבע לשעה 12:00 במחוזי לוד. עורכות הדין נעמה תור-זאבי ונועה עוזרי גפני מפרקליטות מחוז מרכז מסרו: "מעשי הנאשם ושותפו, כפי שמיוחסים בכתב האישום, מהווים פיגוע פלילי לכל דבר. זהו אירוע חמור שבוצע באכזריות ובתעוזה חסרת תקדים והסתיים בתוצאה טרגית. סרגיי מתתוב ז"ל- איש משפחה, מהנדס, איש מילואים, יצא מביתו לפגישת עבודה- ולא זכה לשוב אליו".

"השימוש בנשק חם בצהרי היום, בלב כביש סואן והומה אדם, לצרכים עברייניים, מעיד על זלזול מוחלט בערך חיי אדם ובשלום הציבור, ועל מסוכנות חסרת מעצורים. לפרקליטות יש תפקיד חשוב במאבק בזליגה של הפעילות העבריינית הקטלנית אל המרחב הציבורי, המאבק הזה הוא מאבק על דמותנו ואנחנו מחויבים אליו".

על פי כתב האישום הנאשם תכנן יחד עם נוח אל-אעסאם לרצוח את פאוזי אבו-קטיפן ואחיינו מחמד. הם הם הצטיידו ברובה M-16, אקדח טעון ותחמושת, וכן באופנוע בו החליפו את לוחית הזיהוי. הם השחיתו את מספר השלדה והטמינו שלושה בקבוקי שתייה גדולים מלאים בבנזין. על גבי האופנוע, התקינו אור מהבהב כחול כדי שיראה כמו אופנוע משטרתי. הם התלבשו בבגדים שנראים כמו בגדים של שוטרים ובהם מכנסיים בצבע זית, מעיל כהה ועליו מחזירי אור, ועטו קסדות שחורות.

ביום 15.10 בשעות הצהריים, הגיעו הנאשם ושותפו באופנוע לצומת מודיעים באיזור מחלף בן שמן בכביש 443, וארבו בשול הדרך. כאשר התקרב הג'יפ ובו השניים שתכננו לחסל, ירה נוח מהרובה לפחות חמישה כדורים לעבר השמשה הקדמית, אשר פגעו בזכוכית והביאו לפציעתם. כדור אחד פגע ברכבו של עובר אורח אשר נסע באותה העת בנתיב הנגדי. הנאשם דלק בנסיעה באופנוע אחרי הג'יפ, התקרב אליו, נוח שלף את האקדח וירה ממנו לכל הפחות חמישה כדורים ולאחר מכן ירה שוב גם מהרובה.

בשלב מסוים, סמוך לצומת מבוא מודיעים, שבק הג'יפ ופאוזי ומחמד החלו במנוסה רגלית, בעודם שותתי דם כתוצאה מהירי לעברם. נוח ירד מהאופנוע ורדף אחריהם רגלית עם נשק שלוף, המשיך לירות לעברם, ואילו הנאשם המתין לו על האופנוע. אותה עת נהג סרגיי ז"ל בדרך לפגישה ועת הבחין באירוע, עצר את רכבו מאחורי שורת רכבים. פאוזי ומחמד שהיו במנוסה, חלפו בקרבת רכבו של המנוח, פאוזי צעק "יורים עלינו, מחבלים, מחבלים".

סרגי מתתוב יצא מרכבו, התכופף בכריעה והסתתר מאחוריו. פאוזי החל להימלט בריצה סביב רכבו של המנוח, אך נוח המשיך לרדוף אחריו ולירות לעברו מספר כדורים כדי לגרום למותו. שתי יריות שירה נוח באמצעות הרובה אל עבר פאוזי, פגעו בפלג גופו העליון של מתתוב, וגרמו למותו במקום. לאחר מכן, המשיך נוח לירות לעבר פאוזי ולאחר מספר שניות חדל מהירי ומהמרדף, ונמלט בריצה למקום בו המתין לו הנאשם על האופנוע על מנת למלטו.

חיילים מיחידה צבאית מובחרת שהגיעו למקום למשמע יריות וסברו כי מדובר בפיגוע, ירו לעבר האופנוע ופגעו בנוח שמת במקום. שחאדה נפצע גם הוא מהירי, אך הצליח להימלט לאיזור מודיעין, תוך שהתבצע אחריו מרדף משטרתי. הנאשם נהג ברחבי העיר במהירות מופרזת, נגד כיוון התנועה, חצה את הצמתים ברמזור אדום, לא שעה להוראות הכריזה לעצור, עד אשר נעצר על ידי כוחות הביטחון.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של רצח בכוונה בנסיבות מחמירות. ניסיון רצח. נשיאה והובלת נשק ותחמושת. סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה, שיבוש מהלכי משפט ועוד. פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט בקשה להורות על המשך מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.