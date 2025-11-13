הזמרת איה כורם התארחה בתוכנית הקאלט "זהו זה!" בכאן 11, ביצעה את השיר האייקוני שלה "שיר אהבה פשוט", וגם סיפרה כמה רשמים ממאחורי הקלעים: "בראבא שר הכי יפה"

השבוע התארחה הזמרת האהובה איה כורם בתוכנית "זהו זה!" בכאן 11. כורם ביצעה עם חברי התוכנית את הלהיט העל זמני שלה "שיר אהבה פשוט". בפוסט שהעלתה ברשתות החברתיות חשפה איך היה לפגוש את חברי התוכנית, שלמה בראבא, מוני מושונוב, אבי קושניר, דובל'ה גליקמן וגידי גוב.

צפו בביצוע של איה כורם בתוכנית "זהו זה!":

בפוסט ששיתפה ברשתות החברתיות, סיפרה כורם על הרשמים שלה מהמפגש בתוכנית. כורם כתבה: "בחדר האיפור מוני היה כל כך נחמד אלי ואמר כמה הוא שמח שבאתי. מרוב מחמאות התחלתי להסמיק. ואז דבל׳ה אמר כמה הוא שמח שבאתי וגם הוא היה נחמד בצורה האמת קצת מוגזמת, ואז עלינו על זה שהוא חשב שאני מישהי אחרת. ואז תהיתי לגבי מוני".

היא המשיכה וכתבה: "את גידי אני כמובן כבר מכירה, אבל היה נחמד לגלות שכל פעם שמישהו אומר משהו שלא מוצא חן בעיניו, הוא עושה מין 'אעעעעע!', כמו עז כועסת. קושניר מתוק. בראבא שר הכי יפה".