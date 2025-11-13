ממשלת הודו הודיעה כי פיצוץ הרכב במצודה האדומה לפני ימים הוא פיגוע טרור, על פי דיווחים הרשויות חושדות בתאי טרור אסלמים מעבר לגבול

הממשלה ההודית הכריזה היום כי הפיצוץ הקטלני ברכב סמוך למצודת רד פורט שבניו דלהי הוא רשמית "פיגוע טרור", ומסרה כי מדובר במעשה מכוון שבוצע בידי "גורמים אסלאמים ואנטי־לאומיים". בפיצוץ, שאירע ביום שני באזור הומה ליד תחנת המטרו, נהרגו עשרה בני אדם ולפחות 20 נוספים נפצעו.

בישיבת ביטחון מיוחדת שנערכה אמש בראשות ראש הממשלה נרנדרה מודי, גינתה הממשלה בחריפות את הפיגוע וכינתה אותו "מעשה פחדני וחסר רחמים". עם זאת, הרשויות טרם פרסמו שמות חשודים או עצרו מעורבים, והחקירה נמצאת בעיצומה.

בהודעת הקבינט נכתב: "המדינה הייתה עדה לאירוע טרור מזעזע, שבוצע בידי כוחות אנטי־לאומיים באמצעות פיצוץ ברכב. הקבינט מורה כי החקירה תתבצע בדחיפות ובמקצועיות מירבית, כדי שהמבצעים, שותפיהם ומממניהם יזוהו ויובאו לדין ללא עיכובים".

עוד ציינה הממשלה כי להודו "מדיניות בלתי מתפשרת של אפס סובלנות כלפי טרור", וכי כל הגורמים המעורבים ייתפסו. על פי דיווחים, הודו לוטשת עיניים אל תאי טרור מעבר לגבול עם פקיסטן, אך הפסקת האש שחתמה עליה עלולה להגביל את יכולתה לפעול.