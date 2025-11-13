שורד השבי אלי שרעבי, אשר איבד את אשתו ושתי בנותיו בטבח הנורא, חושף כי אינו נמצא יותר בזוגיות עם האדריכלית יערה קריספיל, כפי שפורסם בעבר. "לא צריך לחשוף את חיי הפרטיים לאף אחד", הבהיר

לפני כשבועיים בלבד, במהלך חגיגות שבוע האופנה הישראלי, בשורה חדשה ומשמחת נפוצה. תיעודים חשפו: שורד השבי, אלי שרעבי, בזוגיות חדשה. הבוקר (חמישי) חושף שרעבי כי אותה זוגיות נגמרה, ומבקש לא להיכנס יותר לחייו הפרטיים.

בריאיון שנערך היום ב"העולם הבוקר" בערוץ 13, נשאל אלי שרעבי לגבי הזוגיות שלו, שמטעמים מובנים שימחה רבים. לכך השיב: "אני כבר לא בזוגיות שפורסמה. כל הפרסומים האלה מיותרים לחלוטין. לא ביקשתי להיות באור הזרקורים, אני לא צריך לחשוף את חיי הפרטיים לאף אחד, לא צריך לפרסם על חיי הפרטיים שום דבר. זה היה ונגמר, ואולי יהיו עוד דברים אחרים. אבל זה באמת חיי הפרטיים".

אלי שרעבי כובש את ארה"ב

שרעבי, ששרד את השבי ואיבד את משפחתו, הפך לדמות מובילה במאבק הבינלאומי לשחרור החטופים. ספרו "חטוף", שתיאר את חוויותיו מהשבי ואת הדרך להישרדות נפשית, חצה את מכירות ה-100,000 עותקים וזכה בעיטור ספר היהלום. שרעבי הגיב ואמר כי "זו הזכות והחובה לזעוק את זעקת החטופים שעדיין מצויים בשבי".

השבוע התפרסם כי ספרו "חטוף" הוא בין 100 הספרים שחייבים לקרוא של המגזין TIME. בעבר הוא גם הופיע על שער המגזין, תחת הכותרת "הייתי 491 ימים חטוף של חמאס. זה הסיפור שלי".