מועצת מקרקעי ישראל תחליט היום על הקצאת קרקע לחברת NVIDIA בפטור ממכרז, לצורך הקמת קמפוס ומרכז פיתוח בקרית טבעון. השר כץ: פרויקט שיבסס את מעמדה של ישראל כמעצמת הייטק עולמית

שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל, חיים כץ, מביא היום (חמישי) להחלטת המועצה הצעה להקצאת קרקע לחברת NVIDIA בפטור ממכרז, לצורך הקמת קמפוס ומרכז פיתוח בקרית טבעון.

הקמפוס המתוכנן צפוי להתפרס על שטח של כ-160 אלף מ"ר וצפוי לאכלס מעל ל-8,000 עובדים. הקמפוס צפוי להוות השקעה חסרת תקדים בהיקפה ובאיכותה בצפון הארץ. מדובר בפרויקט אסטרטגי ארוך טווח עבור המדינה, אשר צפוי לחזק את מעמדה של ישראל כמעצמת הייטק עולמית ולתרום באופן משמעותי לפיתוח אזורי וליצירת מקומות עבודה איכותיים עבור הכלכלה הישראלית.

חברת NVIDIA היא אחת החברות המשפיעות בעולם, המובילה את מהפכת הבינה המלאכותית. החברה מחזיקה כיום בתואר בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בעולם, כאשר החדשנות ופריצות הדרך הטכנולוגיות שלה משנות את פני התעשייה, ממחשוב ענן ועד רכבים אוטונומיים, מחקר רפואי, חקר אקלים, רובוטיקה ועוד.

בימים אלו שואפת NVIDIA להרחיב את פעילותה בישראל, העומדת כיום על 5 מרכזי פיתוח עם מעל ל-5000 עובדים ולהקים מרכז פיתוח חדשני באזור קריית טבעון. הקמת הקמפוס, כולל מרכז מחקר ופיתוח מתקדם בצפון הארץ, כרוכה בהשקעה של מיליוני דולרים.

ההחלטה התקבלה מתוך ראייה לאומית רחבה, והיא צפויה להביא לשינוי דרמטי במספר מקומות העבודה במקצועות ההיי-טק בפריפריה ובאזור הצפון בפרט. הקמת המרכז בקרית טבעון צפויה להביא לפריצת דרך בפיזור הגאוגרפי של תעסוקה איכותית ולהוות מנוע צמיחה אזורי.

שר הבינוי והשיכון, חיים כץ: "ההחלטה שנקבל במועצה בעלת חשיבות אסטרטגית למדינת ישראל. אנבידיה, בדרכה להפוך למעסיקה גדולה ולאחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים בצפון. מדובר בפרויקט שיבסס עוד את מעמדה של ישראל כמעצמת הייטק עולמית ויתרום באופן משמעותי לפיתוח אזורי וליצירת אלפי מקומות עבודה איכותיים שיחזקו את הכלכלה הישראלית".

ינקי קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל: "הקמפוס של אנבידיה צפוי להביא להגירה פנימית בריאה ממרכז הארץ לכיוון צפון ובהיקפים שטרם ראינו – זהו גיים צ'יינג'ר. ללא ספק מדובר באחד ממנועי הצמיחה הכי משמעותיים וחשובים שידעה ישראל בעשורים האחרונים. רשות מקרקעי ישראל תקצה את כל המשאבים העומדים לרשותה כדי להבטיח שהפרויקט יושלם בהצלחה".