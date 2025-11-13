נפתלי בנט תוקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות העברת השליטה הצפויה בעזה לידי כוחות בינלאומיים ודורש לפרסם את מסמך ההבנות המלא עליו חתמה ישראל: "אנחנו לא מדינת חסות"

ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, נפתלי בנט, תוקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות העברת השליטה הצפויה בעזה לידי כוחות בינלאומיים ודורש ממנו לפרסם את מסמך ההבנות המלא עליו חתמה ישראל.

בהודעה שפרסם כתב בנט: "העברת השליטה הבטחונית בעזה לכוחות רב־לאומיים, חלקם עויינים כמו טורקיה, מסכנת את ביטחון ישראל. העברת השליטה על גורלנו לקטאר מממנת-חמאס ולארדואן היא אוסלו על סטרואידים".

"אם יש לקח אחד שנצרב בנו ממחדל ה־7 באוקטובר הוא שאסור להרדם ולקוות לטוב. צה"ל חייב את החופש לפעול כל הזמן. "לכסח את הדשא", לטפל באיומים כשהם קטנים, לפני שהם הופכים למפלצות טרור כמו שחווינו בדרום ובצפון", המשיך בנט.

עוד הוא תהה: "איך הגענו למצב שחיילנו צריכים לאשר תזוזה של כוח ישראלי מול המיפקדה האמריקאית בקריית גת? מדינת ישראל אינה מדינת חסות. אני דורש פרסום מיידי של כל ההתחייבויות והוויתורים שנרקמים מאחורי גבם של אזרחי ישראל. מהו המניע הגלוי או הנסתר של ממשלת ישראל להסכים לוותר על הביטחון וחופש הפעולה שלנו? לאזרחי ישראל מגיעה שקיפות מלאה ביחס לבטחונם".