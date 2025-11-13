ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, נפתלי בנט, תוקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות העברת השליטה הצפויה בעזה לידי כוחות בינלאומיים ודורש ממנו לפרסם את מסמך ההבנות המלא עליו חתמה ישראל.
בהודעה שפרסם כתב בנט: "העברת השליטה הבטחונית בעזה לכוחות רב־לאומיים, חלקם עויינים כמו טורקיה, מסכנת את ביטחון ישראל. העברת השליטה על גורלנו לקטאר מממנת-חמאס ולארדואן היא אוסלו על סטרואידים".
"אם יש לקח אחד שנצרב בנו ממחדל ה־7 באוקטובר הוא שאסור להרדם ולקוות לטוב. צה"ל חייב את החופש לפעול כל הזמן. "לכסח את הדשא", לטפל באיומים כשהם קטנים, לפני שהם הופכים למפלצות טרור כמו שחווינו בדרום ובצפון", המשיך בנט.
עוד הוא תהה: "איך הגענו למצב שחיילנו צריכים לאשר תזוזה של כוח ישראלי מול המיפקדה האמריקאית בקריית גת? מדינת ישראל אינה מדינת חסות. אני דורש פרסום מיידי של כל ההתחייבויות והוויתורים שנרקמים מאחורי גבם של אזרחי ישראל. מהו המניע הגלוי או הנסתר של ממשלת ישראל להסכים לוותר על הביטחון וחופש הפעולה שלנו? לאזרחי ישראל מגיעה שקיפות מלאה ביחס לבטחונם".
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
1 דיונים
ביוני 2022, רגע לפני שנזרק ממשלתו, בנט ניבא גן עדן עם חמאס, ציטוט: "שקט ופורח, חמאס מורתע. שינינו את המציאות מקצה לקצה, מבעירה וטרור לצמיחה ושקט!!!
ביוני 2022, רגע לפני שנזרק ממשלתו, בנט ניבא גן עדן עם חמאס, ציטוט: "שקט ופורח, חמאס מורתע. שינינו את המציאות מקצה לקצה, מבעירה וטרור לצמיחה ושקט!!!10:08 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
זוכר ? "אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללכת. אם אין משמעות למושג אחריות, יש להחזיר לאלתר את דן חלוץ ועמיר פרץ לתפקידיהם. בסרבו לפנות את מקומו, ראש הממשלה בורח מאחריות. רבותיי, לא יעזרו כל התירוצים ולא ההיתפסות לחלק קטן מהדו"ח תוך התעלמות מהקביעות הנוקבות על כישלון הדרג המדיני בניהול המלחמה כולה. גם לא יועיל הניסיון שבו חזינו עכשיו לגלגל את האחריות לעם, לאופוזיציה ואליי אישית. כולנו תמכנו ביעדי הממשלה. וגם היום לא חזרנו בנו. "ראש הממשלה, לא אנחנו ניהלנו את המלחמה, אתה ניהלת אותה. לא אנחנו ניהלנו את החטיבות, האוגדות, הסיוע האווירי, את גיוס המילואים או אי גיוס המילואים. אתה היית צריך לבדוק את מוכנות הצבא, את הפעלת הצבא, את הגנת העורף. ודבר זה היינו בטוחים שעשית. אני השתתפתי בהרבה פעולות צבאיות מעבר לקווי האויב וגם פיקדתי על כמה מבצעים, ונטלתי חלק בכמה וכמה קרבות. "גלגול כזה של אחריות עוד לא ראיתי מימי. אחריות זה לא לדבר אחריות. אחריות זה לשאת באחריות. כשהכישלון במלחמה הוא כל כל רחב, כל כך יסודי, כשחלקים של הארץ נתונים יום יום באש טילים, הצעד ההכרחי המתבקש הוא החלפתו של ראש הממשלה שכשל".
בתגובה ל: ביוני 2022, רגע לפני שנזרק ממשלתו, בנט ניבא גן עדן עם חמאס, ציטוט: "שקט ופורח, חמאס מורתע. שינינו את המציאות מקצה לקצה, מבעירה וטרור לצמיחה ושקט!!!
זוכר ? "אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללכת. אם אין משמעות למושג אחריות, יש להחזיר לאלתר את דן חלוץ ועמיר פרץ לתפקידיהם. בסרבו לפנות את מקומו, ראש הממשלה בורח מאחריות. רבותיי, לא יעזרו כל התירוצים ולא ההיתפסות לחלק קטן מהדו"ח תוך התעלמות מהקביעות הנוקבות על כישלון הדרג המדיני בניהול המלחמה כולה. גם לא יועיל הניסיון שבו חזינו עכשיו לגלגל את האחריות לעם, לאופוזיציה ואליי אישית. כולנו תמכנו ביעדי הממשלה. וגם היום לא חזרנו בנו. "ראש הממשלה, לא אנחנו ניהלנו את המלחמה, אתה ניהלת אותה. לא אנחנו ניהלנו את החטיבות, האוגדות, הסיוע האווירי, את גיוס המילואים או אי גיוס המילואים. אתה היית צריך לבדוק את מוכנות הצבא, את הפעלת הצבא, את הגנת העורף. ודבר זה היינו בטוחים שעשית. אני השתתפתי בהרבה פעולות צבאיות מעבר לקווי האויב וגם פיקדתי על כמה מבצעים, ונטלתי חלק בכמה וכמה קרבות. "גלגול כזה של אחריות עוד לא ראיתי מימי. אחריות זה לא לדבר אחריות. אחריות זה לשאת באחריות. כשהכישלון במלחמה הוא כל כל רחב, כל כך יסודי, כשחלקים של הארץ נתונים יום יום באש טילים, הצעד ההכרחי המתבקש הוא החלפתו של ראש הממשלה שכשל".10:17 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
"אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללכת. אם אין משמעות למושג אחריות, יש להחזיר לאלתר את דן חלוץ ועמיר פרץ לתפקידיהם. בסרבו לפנות את מקומו, ראש הממשלה בורח מאחריות. רבותיי, לא יעזרו כל התירוצים ולא ההיתפסות לחלק קטן מהדו"ח תוך התעלמות מהקביעות הנוקבות על כישלון הדרג המדיני בניהול המלחמה כולה. גם לא יועיל הניסיון שבו חזינו עכשיו לגלגל את האחריות לעם, לאופוזיציה ואליי אישית. כולנו תמכנו ביעדי הממשלה. וגם היום לא חזרנו בנו. "ראש הממשלה, לא אנחנו ניהלנו את המלחמה, אתה ניהלת אותה. לא אנחנו ניהלנו את החטיבות, האוגדות, הסיוע האווירי, את גיוס המילואים או אי גיוס המילואים. אתה היית צריך לבדוק את מוכנות הצבא, את הפעלת הצבא, את הגנת העורף. ודבר זה היינו בטוחים שעשית. אני השתתפתי בהרבה פעולות צבאיות מעבר לקווי האויב וגם פיקדתי על כמה מבצעים, ונטלתי חלק בכמה וכמה קרבות. "גלגול כזה של אחריות עוד לא ראיתי מימי. אחריות זה לא לדבר אחריות. אחריות זה לשאת באחריות. כשהכישלון במלחמה הוא כל כל רחב, כל כך יסודי, כשחלקים של הארץ נתונים יום יום באש טילים, הצעד ההכרחי המתבקש הוא החלפתו של ראש הממשלה שכשל".
בתגובה ל: ביוני 2022, רגע לפני שנזרק ממשלתו, בנט ניבא גן עדן עם חמאס, ציטוט: "שקט ופורח, חמאס מורתע. שינינו את המציאות מקצה לקצה, מבעירה וטרור לצמיחה ושקט!!!
"אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללכת. אם אין משמעות למושג אחריות, יש להחזיר לאלתר את דן חלוץ ועמיר פרץ לתפקידיהם. בסרבו לפנות את מקומו, ראש הממשלה בורח מאחריות. רבותיי, לא יעזרו כל התירוצים ולא ההיתפסות לחלק קטן מהדו"ח תוך התעלמות מהקביעות הנוקבות על כישלון הדרג המדיני בניהול המלחמה כולה. גם לא יועיל הניסיון שבו חזינו עכשיו לגלגל את האחריות לעם, לאופוזיציה ואליי אישית. כולנו תמכנו ביעדי הממשלה. וגם היום לא חזרנו בנו. "ראש הממשלה, לא אנחנו ניהלנו את המלחמה, אתה ניהלת אותה. לא אנחנו ניהלנו את החטיבות, האוגדות, הסיוע האווירי, את גיוס המילואים או אי גיוס המילואים. אתה היית צריך לבדוק את מוכנות הצבא, את הפעלת הצבא, את הגנת העורף. ודבר זה היינו בטוחים שעשית. אני השתתפתי בהרבה פעולות צבאיות מעבר לקווי האויב וגם פיקדתי על כמה מבצעים, ונטלתי חלק בכמה וכמה קרבות. "גלגול כזה של אחריות עוד לא ראיתי מימי. אחריות זה לא לדבר אחריות. אחריות זה לשאת באחריות. כשהכישלון במלחמה הוא כל כל רחב, כל כך יסודי, כשחלקים של הארץ נתונים יום יום באש טילים, הצעד ההכרחי המתבקש הוא החלפתו של ראש הממשלה שכשל".10:18 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בנט ביטל לפחות 3 המלצות שבכ לחיסול סינוואר,כדי שעבאס, ראש רע"מ, לא יפרוש ממשלתו הפלסטינית! נדב איל,בכיר ב-ווינט, כתב על כך בפירוט!
בנט ביטל לפחות 3 המלצות שבכ לחיסול סינוואר,כדי שעבאס, ראש רע"מ, לא יפרוש ממשלתו הפלסטינית! נדב איל,בכיר ב-ווינט, כתב על כך בפירוט!10:06 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בנט,ליברמן, גנץ ולפיד - למען רע"מ ה ו ר ו לצהל לא לנ ג ו ע בחמאס!!
בנט,ליברמן, גנץ ולפיד - למען רע"מ ה ו ר ו לצהל לא לנ ...
בנט,ליברמן, גנץ ולפיד - למען רע"מ ה ו ר ו לצהל לא לנ ג ו ע בחמאס!!המשך 10:05 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בנט הנוכל אמר לערוץ 11 שהוא וליברמן שפכו מיליונים על חמאס דרך קטאר!וכשבנט נשאל אם הוא חי בשלום עם זה,ענה "שיהיה ברור, אני שר ביטחון ואני אחראי לכל מה שקורה"??
בנט הנוכל אמר לערוץ 11 שהוא וליברמן שפכו מיליונים על חמאס דרך קטאר!וכשבנט נשאל אם הוא חי בשלום עם זה,ענה "שיהיה ברור, אני שר ביטחון ואני אחראי לכל מה שקורה"??10:05 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ביוני 2022, רגע לפני שנזרק ממשלתו, בנט ניבא גן עדן עם חמאס, ציטוט: "שקט ופורח, חמאס מורתע. שינינו את המציאות מקצה לקצה, מבעירה וטרור לצמיחה ושקט!!!
ביוני 2022, רגע לפני שנזרק ממשלתו, בנט ניבא גן עדן עם חמאס, ציטוט: "שקט ופורח, חמאס מורתע. שינינו את המציאות מקצה לקצה, מבעירה וטרור לצמיחה ושקט!!!10:08 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
זוכר ? "אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללכת. אם אין משמעות למושג אחריות, יש להחזיר לאלתר את דן חלוץ ועמיר פרץ לתפקידיהם. בסרבו לפנות את מקומו, ראש הממשלה בורח מאחריות. רבותיי, לא יעזרו כל התירוצים ולא ההיתפסות לחלק קטן מהדו"ח תוך התעלמות מהקביעות הנוקבות על כישלון הדרג המדיני בניהול המלחמה כולה. גם לא יועיל הניסיון שבו חזינו עכשיו לגלגל את האחריות לעם, לאופוזיציה ואליי אישית. כולנו תמכנו ביעדי הממשלה. וגם היום לא חזרנו בנו. "ראש הממשלה, לא אנחנו ניהלנו את המלחמה, אתה ניהלת אותה. לא אנחנו ניהלנו את החטיבות, האוגדות, הסיוע האווירי, את גיוס המילואים או אי גיוס המילואים. אתה היית צריך לבדוק את מוכנות הצבא, את הפעלת הצבא, את הגנת העורף. ודבר זה היינו בטוחים שעשית. אני השתתפתי בהרבה פעולות צבאיות מעבר לקווי האויב וגם פיקדתי על כמה מבצעים, ונטלתי חלק בכמה וכמה קרבות. "גלגול כזה של אחריות עוד לא ראיתי מימי. אחריות זה לא לדבר אחריות. אחריות זה לשאת באחריות. כשהכישלון במלחמה הוא כל כל רחב, כל כך יסודי, כשחלקים של הארץ נתונים יום יום באש טילים, הצעד ההכרחי המתבקש הוא החלפתו של ראש הממשלה שכשל".
בתגובה ל: ביוני 2022, רגע לפני שנזרק ממשלתו, בנט ניבא גן עדן עם חמאס, ציטוט: "שקט ופורח, חמאס מורתע. שינינו את המציאות מקצה לקצה, מבעירה וטרור לצמיחה ושקט!!!
זוכר ? "אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללכת. אם אין משמעות למושג אחריות, יש להחזיר לאלתר את דן חלוץ ועמיר פרץ לתפקידיהם. בסרבו לפנות את מקומו, ראש הממשלה בורח מאחריות. רבותיי, לא יעזרו כל התירוצים ולא ההיתפסות לחלק קטן מהדו"ח תוך התעלמות מהקביעות הנוקבות על כישלון הדרג המדיני בניהול המלחמה כולה. גם לא יועיל הניסיון שבו חזינו עכשיו לגלגל את האחריות לעם, לאופוזיציה ואליי אישית. כולנו תמכנו ביעדי הממשלה. וגם היום לא חזרנו בנו. "ראש הממשלה, לא אנחנו ניהלנו את המלחמה, אתה ניהלת אותה. לא אנחנו ניהלנו את החטיבות, האוגדות, הסיוע האווירי, את גיוס המילואים או אי גיוס המילואים. אתה היית צריך לבדוק את מוכנות הצבא, את הפעלת הצבא, את הגנת העורף. ודבר זה היינו בטוחים שעשית. אני השתתפתי בהרבה פעולות צבאיות מעבר לקווי האויב וגם פיקדתי על כמה מבצעים, ונטלתי חלק בכמה וכמה קרבות. "גלגול כזה של אחריות עוד לא ראיתי מימי. אחריות זה לא לדבר אחריות. אחריות זה לשאת באחריות. כשהכישלון במלחמה הוא כל כל רחב, כל כך יסודי, כשחלקים של הארץ נתונים יום יום באש טילים, הצעד ההכרחי המתבקש הוא החלפתו של ראש הממשלה שכשל".10:17 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
"אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללכת. אם אין משמעות למושג אחריות, יש להחזיר לאלתר את דן חלוץ ועמיר פרץ לתפקידיהם. בסרבו לפנות את מקומו, ראש הממשלה בורח מאחריות. רבותיי, לא יעזרו כל התירוצים ולא ההיתפסות לחלק קטן מהדו"ח תוך התעלמות מהקביעות הנוקבות על כישלון הדרג המדיני בניהול המלחמה כולה. גם לא יועיל הניסיון שבו חזינו עכשיו לגלגל את האחריות לעם, לאופוזיציה ואליי אישית. כולנו תמכנו ביעדי הממשלה. וגם היום לא חזרנו בנו. "ראש הממשלה, לא אנחנו ניהלנו את המלחמה, אתה ניהלת אותה. לא אנחנו ניהלנו את החטיבות, האוגדות, הסיוע האווירי, את גיוס המילואים או אי גיוס המילואים. אתה היית צריך לבדוק את מוכנות הצבא, את הפעלת הצבא, את הגנת העורף. ודבר זה היינו בטוחים שעשית. אני השתתפתי בהרבה פעולות צבאיות מעבר לקווי האויב וגם פיקדתי על כמה מבצעים, ונטלתי חלק בכמה וכמה קרבות. "גלגול כזה של אחריות עוד לא ראיתי מימי. אחריות זה לא לדבר אחריות. אחריות זה לשאת באחריות. כשהכישלון במלחמה הוא כל כל רחב, כל כך יסודי, כשחלקים של הארץ נתונים יום יום באש טילים, הצעד ההכרחי המתבקש הוא החלפתו של ראש הממשלה שכשל".
בתגובה ל: ביוני 2022, רגע לפני שנזרק ממשלתו, בנט ניבא גן עדן עם חמאס, ציטוט: "שקט ופורח, חמאס מורתע. שינינו את המציאות מקצה לקצה, מבעירה וטרור לצמיחה ושקט!!!
"אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללכת. אם אין משמעות למושג אחריות, יש להחזיר לאלתר את דן חלוץ ועמיר פרץ לתפקידיהם. בסרבו לפנות את מקומו, ראש הממשלה בורח מאחריות. רבותיי, לא יעזרו כל התירוצים ולא ההיתפסות לחלק קטן מהדו"ח תוך התעלמות מהקביעות הנוקבות על כישלון הדרג המדיני בניהול המלחמה כולה. גם לא יועיל הניסיון שבו חזינו עכשיו לגלגל את האחריות לעם, לאופוזיציה ואליי אישית. כולנו תמכנו ביעדי הממשלה. וגם היום לא חזרנו בנו. "ראש הממשלה, לא אנחנו ניהלנו את המלחמה, אתה ניהלת אותה. לא אנחנו ניהלנו את החטיבות, האוגדות, הסיוע האווירי, את גיוס המילואים או אי גיוס המילואים. אתה היית צריך לבדוק את מוכנות הצבא, את הפעלת הצבא, את הגנת העורף. ודבר זה היינו בטוחים שעשית. אני השתתפתי בהרבה פעולות צבאיות מעבר לקווי האויב וגם פיקדתי על כמה מבצעים, ונטלתי חלק בכמה וכמה קרבות. "גלגול כזה של אחריות עוד לא ראיתי מימי. אחריות זה לא לדבר אחריות. אחריות זה לשאת באחריות. כשהכישלון במלחמה הוא כל כל רחב, כל כך יסודי, כשחלקים של הארץ נתונים יום יום באש טילים, הצעד ההכרחי המתבקש הוא החלפתו של ראש הממשלה שכשל".10:18 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בנט ביטל לפחות 3 המלצות שבכ לחיסול סינוואר,כדי שעבאס, ראש רע"מ, לא יפרוש ממשלתו הפלסטינית! נדב איל,בכיר ב-ווינט, כתב על כך בפירוט!
בנט ביטל לפחות 3 המלצות שבכ לחיסול סינוואר,כדי שעבאס, ראש רע"מ, לא יפרוש ממשלתו הפלסטינית! נדב איל,בכיר ב-ווינט, כתב על כך בפירוט!10:06 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בנט,ליברמן, גנץ ולפיד - למען רע"מ ה ו ר ו לצהל לא לנ ג ו ע בחמאס!!
בנט,ליברמן, גנץ ולפיד - למען רע"מ ה ו ר ו לצהל לא לנ ...
בנט,ליברמן, גנץ ולפיד - למען רע"מ ה ו ר ו לצהל לא לנ ג ו ע בחמאס!!המשך 10:05 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בנט הנוכל אמר לערוץ 11 שהוא וליברמן שפכו מיליונים על חמאס דרך קטאר!וכשבנט נשאל אם הוא חי בשלום עם זה,ענה "שיהיה ברור, אני שר ביטחון ואני אחראי לכל מה שקורה"??
בנט הנוכל אמר לערוץ 11 שהוא וליברמן שפכו מיליונים על חמאס דרך קטאר!וכשבנט נשאל אם הוא חי בשלום עם זה,ענה "שיהיה ברור, אני שר ביטחון ואני אחראי לכל מה שקורה"??10:05 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר