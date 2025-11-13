אסון בבקעת הירדן: ילד בן שבע נהרג בתאונה לאחר שנפגע בראשו מרכב במועצה האזורית ערבות הירדן, בזמן שרכב על אופניים

אסון בבבקת הירדן: ילד בן שבע נהרג הבוקר (חמישי) לאחר שנפגע מרכב במועצה אזורית ערבות הירדן, בזמן שרכב על אופניים.

ממד"א נמסר: "בשעה 07:35 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע, על ילד רוכב אופניים שנפגע מרכב במועצה אזורית ערבות הירדן. לאחר פעולות החייאה, חובשים ופראמדיקים של מד"א קובעים את מותו של ילד בן 7 עם חבלת ראש קשה".

עוד באותו נושא הרוג וחמישה פצועים בתאונת דרכים קטלנית בהר חברון 20:52 | חדשות סרוגים 0 1 😢

פראמדיקית מד"א אורית אוחנה וחובש רפואת חירום במד"א מנחם צור, סיפרו: "מדובר באירוע קשה מאוד, כשהגענו למקום ראינו את הילד שוכב על הכביש בסמוך לאופניים כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלת ראש קשה ומסביבו אזרחים מעניקים לו טיפול רפואי ראשוני. סיפרו לנו שהוא רכב על אופניים ונפגע מרכב. התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום".