שר החוץ גדעון סער הביע אמש תמיכה במהלך של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שמטרתו להעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו, וחטף מגולשים רבים ביניהם בכירת הליכוד לשעבר לימור לבנת. כזכור, טראמפ שיגר איגרת לנשיא המדינה יצחק הרצוג, וביקש ממנו להעניק חנינה לנתניהו.
לבנת תקפה את סער וכתבה: איך תמכתי בך, עם רבים אחרים, ולא חלמנו שתתהפך כמו סטייק רק כי אתה לא עובר את אחוז החסימה. פוליטיקאי נחות, אפילו בתוך כל הבושה שהפוליטיקה של היום מייצרת".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
סער לא נותר חייב וטען כי לבנת תוקפת אותו מכיוון שלא נתן לו ג'וב שביקשה ממנו: "כלומניקית. עליי התהפכה לאחר שלא קיבלה ממני תפקיד בתקופת הממשלה הקודמת, חרף דרישתה. על הליכוד התהפכה ממקום בטוח של אומץ רטרואקטיבי: לאחר סיום הקריירה הפוליטית שלה. על האידיאולוגיה שלה ביצעה פליק פלאק בעת שהצביעה בעד תוכנית ההתנתקות".
הוא המשיך להטיח בה וכתב: "מעולם לא לקחה סיכון. אף פעם לא התמודדה מול נתניהו. בתפקיד הכי בכיר בו כיהנה – שרת החינוך – נכשלה כשלון חרוץ. מה שנשאר זה תת-רמה של גידופים ותת-מוסר המתואר גם בכתב האישום החמור שהוגש נגדה".
מה דעתך בנושא?
11 תגובות
0 דיונים
יורם
לימור ליבנת טיפשה כמו נעל . שיא הטימטום והקנאה . שאגה האם אתם רוצים ג'ובים ? ולכל החברות שלה מרמת אביב סידרה ג'ובים חלומיים במשרד החינוך .08:29 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הה
בעולם כולו אין תולעת בזויה כגדעון סער. הוא לא מגיע לרמת סוליית נעלי הבית של לימור ליבנת.08:32 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איזה גבר
וואו עוד חסר עמוד שדרה מעניין שלא כמו טיקטוק הוא לא מטיל אחריות על אחרים להצדקת התנהלות בזויה08:33 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אביבה אברהם
טוב, סער, לא בדיוק עשה משהו למען מישהו. קשקשן בלתי נלאה שכבר החליף דעה או שתיים08:34 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סמי
חצופה. לא תעשי את מה שעשה נתניהו גם אם תחיי עוד 200 שנה ואת לא. מה עם האנשים שפגעת בהם עם הרכב שלך האם ביקשת מהם סליחה? נרצעת שכמוך.08:47 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בב
גדעון סער והמיטסובישי. מר סער יש כתמים שלעולם לא יתנקו. הגדרת את עצמך כשוליה עלובה במועדון של מאי גולן, גוטליב וכל הלהקה08:46 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ששון
משתלם להתהפך לשמאל גב ליבנת אפילו שאת דורסת אנשים יוציאו אותך נקיה08:53 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דב
סער עלוב בין עלובי הפוליטיקאים מוכנים למכור את עצמם לכל המרבה במחיר. בצדק לא גורד את הרף להיבחר בזכות עצמו.08:55 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי כהן
לימור--------------קפלניסטית מלא מלא09:15 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רונה
למתהפך גדעון סער - חסר חוט שדרה. מי יצביע עבורך. אמר בפרוש שלא ילך עם ביבי. בגדת בבוחרים השפויים במרכז. בגדת בליכוד. אתה גמור פוליטית. ברגע שביבי יעוף מהשלטון תוך...
למתהפך גדעון סער - חסר חוט שדרה. מי יצביע עבורך. אמר בפרוש שלא ילך עם ביבי. בגדת בבוחרים השפויים במרכז. בגדת בליכוד. אתה גמור פוליטית. ברגע שביבי יעוף מהשלטון תוך פחות משנה. מכוער מבפנים כמו שמכוער מבחוץ. אפס כריזמה. ולא עובר את אחוז החסימה. פיכס. לפחות הילדה שלך יצאה שפוייה וצריכה להתבייש באביה הרופס.המשך 09:09 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר