גדעו סער הודיע על תמיכה במהלך של טראמפ שנועד להעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו. השרה לשעבר לימור לבנת תקפה אותו, והוא הטיח בה בחזרה

שר החוץ גדעון סער הביע אמש תמיכה במהלך של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שמטרתו להעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו, וחטף מגולשים רבים ביניהם בכירת הליכוד לשעבר לימור לבנת. כזכור, טראמפ שיגר איגרת לנשיא המדינה יצחק הרצוג, וביקש ממנו להעניק חנינה לנתניהו.

לבנת תקפה את סער וכתבה: איך תמכתי בך, עם רבים אחרים, ולא חלמנו שתתהפך כמו סטייק רק כי אתה לא עובר את אחוז החסימה. פוליטיקאי נחות, אפילו בתוך כל הבושה שהפוליטיקה של היום מייצרת".

גדעון סער במרכז הליכוד. (צילום: דוברות)

סער לא נותר חייב וטען כי לבנת תוקפת אותו מכיוון שלא נתן לו ג'וב שביקשה ממנו: "כלומניקית. עליי התהפכה לאחר שלא קיבלה ממני תפקיד בתקופת הממשלה הקודמת, חרף דרישתה. על הליכוד התהפכה ממקום בטוח של אומץ רטרואקטיבי: לאחר סיום הקריירה הפוליטית שלה. על האידיאולוגיה שלה ביצעה פליק פלאק בעת שהצביעה בעד תוכנית ההתנתקות".

הוא המשיך להטיח בה וכתב: "מעולם לא לקחה סיכון. אף פעם לא התמודדה מול נתניהו. בתפקיד הכי בכיר בו כיהנה – שרת החינוך – נכשלה כשלון חרוץ. מה שנשאר זה תת-רמה של גידופים ותת-מוסר המתואר גם בכתב האישום החמור שהוגש נגדה".