יומיים לאחר שתאילנד הודיעה על השעיית הסכם השלום עם קמבודיה, ההסכם שהוביל טראמפ קרס סופית לאחר שתושב קמובדי נהרג בחילופי ירי

יומיים לאחר שתאילנד הודיעה על השעיית הסכם השלום עם קמבודיה, הלילה (בין רביעי לחמישי) הוא קרס סופית. חילופי אש והאשמות הדדיות בין המדינות השכנות הובילו להרג תושב כפר קמבודי. כך על פי הדיווח ב-CNN.

לפני יומיים תאילנד הודיעה שהיא משעה את ההסכם לצורך בדיקה לאחר ששני חייליה עלו מוקש בגבול. האירוע הגיע מספר שבועות בודדים אחרי שנחתם הסכם שלום בהובלת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהגדיר זאת כ"הוכחה נוספת ליכולתו לסיים מלחמות".

שתי המדינות האשימו זו את זו בפתיחה באש לאורך הגבול השנוי במחלוקת. תאילנד כאמור האשימה מיד את קמבודיה בהנחת המוקש – והודיעה על הקפאת ההסכם עד להבהרות. רק ביולי האחרון ניהלו שתי המדינות קרב גבול בן חמישה ימים שגבה עשרות הרוגים והוביל לעקירתם של כ-200,000 אזרחים משני צדי הגבול.

לאחר התערבות הנשיא טראמפ ב-28 ביולי הושגה הפסקת אש ראשונית לאחר שיחות טלפון שקיים עם מנהיגי שתי המדינות. בסוף אוקטובר נחתם הסכם השלום הרשמי בטקס בקואלה לומפור.

ראש ממשלת קמבודיה הון מאנט אף מינה את טראמפ למועמדות לפרס נובל לשלום – צעד שזכה לכותרות ענק בעולם בתאילנד טענו כי: כוחות קמבודיים פתחו באש ללא התגרות ואילו בקמבודי אמרו כי חיילים תאילנדים חצו את הגבול וירו תחילה."

הבית הלבן טרם הגיב רשמית, אך מקורות בוושינגטון אמרו כי טראמפ "מאוכזב עמוקות" וכי הוא "שוקל שיחות נוספות עם שני המנהיגים". בבנגקוק ובפנום פן כך על פי הדיווח ב-CNN.