ברנע הודיע לראש הממשלה נתניהו על פרישתו הצפויה ביוני הקרוב. בלשכת רה"מ מאשרים: הליך בחירת המחליף ייפתח בשבועות הקרובים

לאחר חמש שנים בתפקיד, דדי ברנע, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, צפוי לסיים את כהונתו בחודש יוני הקרוב. בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו אישרו הערב (רביעי) כי בשבועות הקרובים ייפתח ההליך הרשמי למינוי מחליפו.

לפי הדיווח של ניר דבורי בחדשות 12, ברנע הודיע לנתניהו על כוונתו לסיים את תפקידו בפגישת עבודה שנערכה לאחרונה, ובה הוסכם כי פרישתו תתרחש במהלך הקיץ הקרוב. ההחלטה מסמנת את סיומה של קדנציה מלאה ועתירת הישגים, אחת התקופות הפעילות והמורכבות ביותר בתולדות הארגון.

בין המבצעים והמהלכים שנרשמו לזכותו של ברנע במהלך כהונתו: מתקפת הביפרים חסרת התקדים נגד חיזבאללה, פעילות המוסד לאיתור וחיסול בכירי ארגוני הטרור במזרח התיכון, וכן איסוף מודיעיני נרחב שסייע לישראל במאבקה מול איראן ובחיסול דמויות מפתח במערך הגרעין והחימוש שלה.

עוד באותו נושא שנה למבצע הביפרים: פרס ראש הממשלה הוענק למוסד 14:25 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

במערכת הביטחון מדגישים כי ברנע צפוי לסיים את תפקידו עם "תיק מפואר" ולהעביר את השרביט לידי יורש חדש לאחר תקופת חפיפה מסודרת.

על פי הערכות, שלושה מועמדים בולטים נמצאים בשלב זה בתמונה: שניים מתוך המוסד עצמו: המכונים א' וח', האחד סגנו של ברנע והשני בכיר נוסף בתפקיד אסטרטגי בארגון. ומועמד חיצוני אחד, האלוף רומן גופמן, המכהן כיום כמזכיר הצבאי של ראש הממשלה.

לאחר סיום תפקידו הציבורי, ברנע צפוי לשוב לעולם העסקים ממנו הגיע לפני מינויו לראש המוסד. גורמים מדיניים מציינים כי ההחלטה שלא לבקש הארכה נוספת התקבלה "מתוך תחושת שליחות שהושלמה ומורשת משמעותית שהוא מותיר אחריו".