הרוג בן 35 וחמישה פצועים בתאונת דרכים קטלנית שהתרחש סמוך בכביש 317 ליישוב מעון בדרום הר חברון. חמשת הפצועים פונו לבית החולים סורקה

הרוג בן 35 וחמישה פצועים בתאונת דרכים קטלנית שהתרחשה הערב (רביעי) סמוך בכביש 317 ליישוב מעון בדרום הר חברון. בנוסף אישה כבת 35 במצב קשה, מחוסרת הכרה עם חבלה רב מערכתית, גבר בן 63 במצב בינוני ו-2 פצועים נוספים, כבני 60 במצב קל פונו לבית החולים סורקה.

ממד"א נמסר: "חובשים ופרמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל מדווחים על גבר כבן 35, ללא סימני חיים וקובעים את מותו במקום ומעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה 5 פצועים, בהם: ילד כבן 7 במצב קשה, בהכרה עם חבלה רב מערכתית, אישה כבת 35 במצב קשה, מחוסרת הכרה עם חבלה רב מערכתית, גבר בן 63 במצב בינוני ו-2 פצועים נוספים, כבני 60 במצב קל".

פרמדיקים במד"א אלישיב אמתי ויאירה וינגוש וחובשת מד"א רעות גורדצקי, סיפרו: "ראינו 2 רכבים מרוסקים כאשר באחד מהם נלכד גבר כבן 35 שהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ, ביצענו בשיתוף עם כוח הרפואה של צה"ל בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו של הגבר היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו.

"אישה בשנות ה-30 לחייה נלכדה גם היא ברכב כשהיא מחוסרת הכרה יחד עם ולד כבן 7 כשהוא בהכרה והם סובלים מחבלות קשות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קשה. ברכב השני היו 3 פצועים, בניהם גבר בן 63 שנפצע באורח בינוני בבטנו ו-2 במצב קל, הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם לבית החולים."