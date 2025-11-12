חצי שנה אחרי שקבעה כי מינוי דוד זיני הוא לא חוקי ונגוע בניגוד עניינים, היועמ"שית משיבה לעתירות לבג"צ כי אחרי שמינויו אושר בוועדת גרוניס, אין מניעה משפטית להשלמת המינוי

היועמ"שית עושה סיבוב פרסה וקובעת כי אין מניעה כי דוד זיני ימונה לראש השב"כ, וזאת אחרי שקבעה בעבר כי מדובר במינוי עם ניגוד עניים וההליך היה פסול.

במענה לבג"צ כותבים נציגי היועמ"שית: "משכך, עמדת המשיבים היא כי דין העתירות להידחות בהיעדר עילה להתערבות שיפוטית בהחלטת הממשלה, למנות את המשיב 7 (דוד זיני) לתפקיד ראש השב"כ, כמו גם בחוות דעתה של הוועדה המייעצת בנוגע למינוי זה".

לא פחות מ-7 ארגוני שמאל והתארגנויות של ראשי המחאה הגישו עתירות לבג"צ נגד מינוי דוד זיני, ובהם שקמה ברסלר, ראשי השב"כ בדימוס – נדב ארגמן, עמי איילון וכרמי גילון, האלוף במילואים נמרוד שפר, מממן המחאה קובי ריכטר ועוד.

בהחלטתה כתבו נציגי היועמ"שית: "לאחר שהוועדה המייעצת קבעה כי אין קושי במועמדותו של האלוף זיני בהיבטי טוהר המידות, ולאחר שהוגש הסדר ניגוד העניינים, סמכה היועצת המשפטית לממשלה את ידיה על חוות הדעת המשפטית של הייעוץ המשפטי למשרד ראש הממשלה.

כלומר, בעוד שהיועמ"שית התנגדה נחרצות לקידום המינוי על ידי ראש הממשלה בשלב מוקדם עקב ניגוד עניינים והגדירה את הפעולה כבלתי חוקית, לאחר שגובש מתווה ההסכמה שהביא לעיכוב של 4 חודשים במינוי, ולאחר שוועדת המינויים המליצה (בהתאם להנחיות הייעוץ המשפטי לגבי היקף הבחינה), הגיעה היועמ"שית למסקנה כי אין מניעה משפטית להשלמת המינוי.