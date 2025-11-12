המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה (מח"ש) עיכבה היום (רביעי) לחקירה באזהרה קצין משטרה בדרגת ניצב, בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה.

על פי החשד, הקצין התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו.

מח"שה הטילה צו איסור פרסום על כל פרט מפרטי החקירה.