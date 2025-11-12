המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה (מח"ש) עיכבה היום (רביעי) לחקירה באזהרה קצין משטרה בדרגת ניצב, בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה.
על פי החשד, הקצין התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו.
מח"שה הטילה צו איסור פרסום על כל פרט מפרטי החקירה.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
סרחון עד לב השמיים ...
הכל פה רקוב ... מהראש ועד קצה הנעל ... וככה ישראל נראית ...20:24 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מי זה מי זה
בלט סוכה פיזדיאצ20:36 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מי זה מי זה
בלט סוכה פיזדיאצ20:36 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סרחון עד לב השמיים ...
הכל פה רקוב ... מהראש ועד קצה הנעל ... וככה ישראל נראית ...20:24 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר