חדשות סרוגים

תפריט

עוד
מבזקים
היועמ"שית בסיבוב פרסה: אין מניעה במינוי דוד זיני לראש השב"כ הסערות נמשכות: ניצב במשטרה נחקר במח"ש בחשד להפרת אמונים האירוע ברפיח: צה"ל חיסל חוליית מחבלים חמושה טרגדיה בבאר יעקב: גבר אותר בביתו ללא רוח חיים הפעיל הסרוג נבחר לראשות המועצה הדתית בגלבוע ללי דרעי: "ייתכן ואחד המחבלים ברפיח הוא זה שהרג את בני" ואטורי במליאת הכנסת: "הליכוד בעבר טעה, כהנא צדק" בפעם השנייה היום: מחבל חצה את הקו הצהוב וחוסל הרב סתיו: "רמת העירוב בין המינים בצבא היא קטסטרופה" מהפך קיצוני | רוחות, ברד ושטפונות: תחזית מזג אוויר בעקבות חיידק שנמצא: ריקול לגלידה החלבית "תן לי את הכח": כהן, אפרת גוש וקותימאן מאירים את הלב הישראלי זמיר על המתפרעים ביו"ש: מיעוט עברייני המכתים ציבור שומר חוק זכויות רפואיות - למה כה קשה להשיגן, ומה ניתן לעשות בנידון? נשיא המדינה יצחק הרצוג במפגש עם נציגי עמותת "מנציחים" אירוע ירי במושב בדרום: בן 18 נפצע באורח קשה גרמניה: פעיל חמאס לבוני ניסה להבריח נשק מצ'כיה רפיח: כוחות צה"ל ירו לעבר ארבעה מחבלים שחצו את הקו הצהוב כיכר להנצחת משפחת ביבס נחנכה ברמלה: "יישארו לנצח בלב האנשים" רגע לפני הסגירה: החרדי לשעבר הפך לכתב בגלי צה"ל היועמ"שית בסיבוב פרסה: אין מניעה במינוי דוד זיני לראש השב"כ הסערות נמשכות: ניצב במשטרה נחקר במח"ש בחשד להפרת אמונים האירוע ברפיח: צה"ל חיסל חוליית מחבלים חמושה טרגדיה בבאר יעקב: גבר אותר בביתו ללא רוח חיים הפעיל הסרוג נבחר לראשות המועצה הדתית בגלבוע ללי דרעי: "ייתכן ואחד המחבלים ברפיח הוא זה שהרג את בני" ואטורי במליאת הכנסת: "הליכוד בעבר טעה, כהנא צדק" בפעם השנייה היום: מחבל חצה את הקו הצהוב וחוסל הרב סתיו: "רמת העירוב בין המינים בצבא היא קטסטרופה" מהפך קיצוני | רוחות, ברד ושטפונות: תחזית מזג אוויר בעקבות חיידק שנמצא: ריקול לגלידה החלבית "תן לי את הכח": כהן, אפרת גוש וקותימאן מאירים את הלב הישראלי זמיר על המתפרעים ביו"ש: מיעוט עברייני המכתים ציבור שומר חוק זכויות רפואיות - למה כה קשה להשיגן, ומה ניתן לעשות בנידון? נשיא המדינה יצחק הרצוג במפגש עם נציגי עמותת "מנציחים" אירוע ירי במושב בדרום: בן 18 נפצע באורח קשה גרמניה: פעיל חמאס לבוני ניסה להבריח נשק מצ'כיה רפיח: כוחות צה"ל ירו לעבר ארבעה מחבלים שחצו את הקו הצהוב כיכר להנצחת משפחת ביבס נחנכה ברמלה: "יישארו לנצח בלב האנשים" רגע לפני הסגירה: החרדי לשעבר הפך לכתב בגלי צה"ל

האירוע ברפיח: צה"ל חיסל חוליית מחבלים חמושה

האירוע ברפיח: צה"ל חיסל חוליית מחבלים חמושה
לוחמים ברפיח (צילום: דוצ)
חדשות סרוגים חדשות סרוגים

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 12.11.2025 / 19:59

Facebook Twitter WhatsApp

לאחר שדובר צה"ל הודיעו שהכוחות ירו לעבר ארבעה מחבלים ברפיח. צה"ל מאשר כי חוליית מחבלים חמושה חוסלה מהאוויר ומהקרקע

לאחר שדובר צה"ל הודיעו שהכוחות ירו היום (רביעי) לעבר ארבעה מחבלים ברפיח. צה"ל מאשר לפני זמן קצר כי חוליית מחבלים חמושה חוסלה מהאוויר ומהקרקע.

דובר צה"ל: "לפני זמן קצר כוחות חטיבת גולני הפועלים במרחב רפיח להשמדת תוואים תת קרקעיים, זיהו ארבעה מחבלים חמושים. לאחר מספר דקות ובסגירת מעגל מהירה, הכוחות בשטח בשיתוף עם חיל האוויר חיסלו שלושה מהמחבלים החמושים, אין נפגעים לכוחותינו.כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

מוקדם יותר פורסם כי כוחות צה"ל ברפיח זיהו ארבעה מחבלים בסמוך אליהם. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות בשטח ירו לעבר המחבלים, אין נפגעים לכוחותינו. הכוחות ממשיכים לפעול על מנת לחסל את המחבלים ולהשמיד תשתיות טרור.

גולני
חיל האוויר
רפיח

תוכן כזה מעניין אותך?

בכלל לא כן, זה נחמד

מה הרגשת?

0 😢 0 ❤️ 0 👏 0 😀

מה דעתך בנושא?

.אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו

0 תגובות

0 דיונים