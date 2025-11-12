האירוע ברפיח: צה"ל חיסל חוליית מחבלים חמושה

לאחר שדובר צה"ל הודיעו שהכוחות ירו לעבר ארבעה מחבלים ברפיח. צה"ל מאשר כי חוליית מחבלים חמושה חוסלה מהאוויר ומהקרקע

דובר צה"ל: "לפני זמן קצר כוחות חטיבת גולני הפועלים במרחב רפיח להשמדת תוואים תת קרקעיים, זיהו ארבעה מחבלים חמושים. לאחר מספר דקות ובסגירת מעגל מהירה, הכוחות בשטח בשיתוף עם חיל האוויר חיסלו שלושה מהמחבלים החמושים, אין נפגעים לכוחותינו.כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

