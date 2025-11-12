הפעיל הסרוג דודי בונפיל נבחר לתפקיד יושב ראש המועצה הדתית גלבוע שהוקמה לאחרונה, בנוסף הושלמה הקמת המועצה הדתית כולה

הפעיל הסרוג דודי בונפיל נבחר היום (רביעי) לתפקיד יושב ראש המועצה הדתית גלבוע. בנוסף הושלמה הקמת המועצה הדתית החדשה שמצטרפת ל-129 מועצות דתיות הפועלות ברחבי הארץ. המועצה אזורית גלבוע מונה כ35,000 תושבים החיים המתגוררים ב-33 ישובים.

בונפיל חבר המועצה הדתית מזה 11 שנה התמודד בעבר בפריימריז הבית היהודי. הוא התחנך ביסודי בממלכתי דתי "במעלה", היה חניך ומדריך בני עקיבא, ובישיבה תיכונית למד בנחלים. בהסדר למד בישיבת ימית נווה דקלים, ואת שרותו הצבאי העביר כלוחם קרבי בחטיבת גולני. בנפיל משמש כחבר מליאת המועצה האזורית גלבוע כ-11 שנים.

יהודה אבידן מנכ"ל המשרד ברך את היו"ר הנכנס ואמר: "אני מברך את דודי בונפיל על בחירתו לתפקיד חשוב זה. הקמת המועצה הדתית בגלבוע היא הגשמה של חזון המשרד ואבקש להודות לחה"כ מיכאל מלכיאלי על היוזמה והליך ההנעה לתהליך החשוב. המועצה הדתית תחזק את השירותים הדתיים המקומיים ותנגיש אותם לתושב.

"זוהי בשורה גדולה לציבור אוהב המסורת בגלבוע, ואנו מחויבים להמשיך ללוות את המועצה החדשה בכל צעד. השלמת המהלך הזה היא עדות לשיתוף פעולה פורה בין המשרד לרשות המקומית, ובפרט ליו"ר המועצה האזורית מר דני עטר. ומנכ"ל המועצה אנו מקווים לשכפל את שיתוף הפעולה הזה ברשויות נוספות בישראל.