ח"כ נסים ואטורי מהליכוד הפתיע כשאמר היום במליאת הכנסת: "מזכירים כל פעם שהליכוד התנגד אז, אז כל עם ישראל היה יפה נפש. גם היום אני לא חושב שאז הליכוד תמיד צדק. תאמין לי כהנא צדק בהרבה מקומות הוא צדק"

חבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד אמר היום כי הרב מאיר כהנא צדק, וזאת בניגוד לעמדת הליכוד בעבר וייתכן גם בהווה.

במהלך דין ודברים דין ואטורי לבין ח"כ יוראי הרצנו-הלוי מיש עתיד, שעסק בסגנית יו"ר הכנסת לימור סון-הר מלך, אמר ואטורי: "אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני גאה ומברך כל יום כל יום, והייתי מוותר אפילו על מקומי כדי שהגברת תישב פה כסגנית יושבת ראש. אתה מבין, זו הנקמה שלנו במחבלים – אחת שניסו לחסל אותה, רצחו את בעלה, כי הם היו באותו פיגוע, סליחה שאני מדבר על זה, חייב להגיד את הדברים".

"הליכוד טעה, כהנא צדק"

אני גאה בה מאוד ואתה מדבר על כהנא? על כהנא אתם מדברים? מזכירים כל פעם שהליכוד התנגד אז, אז כל עם ישראל היה יפה נפש. גם היום אני לא חושב שאז הליכוד תמיד צדק.

תאמין לי כהנא צדק בהרבה מקומות הוא צדק, ואנחנו טעינו. עם ישראל טעה, גם הליכוד טעה שהדיר אותו. היינו צריכים לבחון את הדברים ולהבין דבר אחד – ערבים על גבולנו, מחבלים על גבולנו, תמשיכו עם הקונספציה.

הממשלה הזאת, הממשלה הזאת תמשיך למשול ואנחנו יודעים בדיוק מה צריך לתקן לתקן את הראשים של אנשים אנחנו יודעים דבר אחד שאנחנו צריכים לקבל את הדבר הזה – מחבלים על הגבולות שלנו מחבלים

ובהמשך: "הליכוד בעבר טעו, הנה אני אומר לך את זה מסכים איתך – הם טעו אני חושב שכהנא צדק בהרבה דברים תודה.

יש לציין כי הליכוד בראשות יצחק שמיר נהג להחרים את נאומיו של ח"כ מאיר כהנא, וכל חברי הכנסת היו נוטשים את המליאה עם תחילת דבריו והוא היה נואם בדרך כלל מול מליאה ריקה. בבחירות 88' נפסל כהנא מלרוץ לכנסת.