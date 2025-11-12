חדשות סרוגים

בפעם השנייה היום: מחבל חצה את הקו הצהוב וחוסל

בפעם השנייה היום: מחבל חצה את הקו הצהוב וחוסל
הקו הצהוב | צילום: דובר צה"ל
חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 12.11.2025 / 18:38

ממשיכים לאכוף את ההסכם: בפעם השנייה תוך מספר שעות מחבל שחצה את הקו הצהוב ברצועת עזה והתקרב לכוחות צה"ל בחאן יונס חוסל,

הערב (רביעי) לפני זמן קצר, בפעם השנייה היום חוסל מחבל אשר חצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל ברצועת עזה. האירוע התרחש הפעם בחאן יונס. הכוחות ירו וחיסלו את המחבל לאחר הזיהוי. מצה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

מוקדם יותר פורסם כי כוחות צה"ל ברפיח זיהו ארבעה מחבלים בסמוך אליהם. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות בשטח ירו לעבר המחבלים, אין נפגעים לכוחותינו. הכוחות ממשיכים לפעול על מנת לחסל את המחבלים ולהשמיד תשתיות טרור.

זה היום השלישי ברציפות בו דווח על מחבלי חמאס שחוצים את הקו ומנסים לתקוף את לוחמי צה"ל. אתמול דווח על אירוע נוסף בו מחבל חוסל לאחר שחצה את הקו הצהוב. לפני יומיים שני מחבלים הותקפו וחוסלו אחרי שחצו את הקו. כמו כן, בשבת האחרונה דווח על שני אירועים דומים, אחד בצפון רצועת עזה והשני בדרום הרצועה. בשני המקרים זוהו מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי, כש-2 מתוך 3 המחבלים חוסלו מירי הצבא שנועד להסיר את האיום.

הקו הצהוב
חאן יונס
רצועת עזה

