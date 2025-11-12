בפעם השנייה היום: מחבל חצה את הקו הצהוב וחוסל

ממשיכים לאכוף את ההסכם: בפעם השנייה תוך מספר שעות מחבל שחצה את הקו הצהוב ברצועת עזה והתקרב לכוחות צה"ל בחאן יונס חוסל,

הערב (רביעי) לפני זמן קצר, בפעם השנייה היום חוסל מחבל אשר חצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל ברצועת עזה. האירוע התרחש הפעם בחאן יונס. הכוחות ירו וחיסלו את המחבל לאחר הזיהוי. מצה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

מוקדם יותר פורסם כי כוחות צה"ל ברפיח זיהו ארבעה מחבלים בסמוך אליהם. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות בשטח ירו לעבר המחבלים, אין נפגעים לכוחותינו. הכוחות ממשיכים לפעול על מנת לחסל את המחבלים ולהשמיד תשתיות טרור.

