בעקבות כתבה שעסקה בסיפור אהבה בין קצין לפראדמיקית, כותב הרב אברהם סתיו: "אנחנו מחנכים את עצמנו ואת תלמידינו ותלמידותינו לצניעות ולקדושה ברמה הרבה יותר גבוהה מזו שמתאפשרת ביחידה הצבאית הממוצעת"

הרב אברהם סתיו מצביע הערב (ד') על הבעייה בעירבוב בין בנות ובנים בצבא, בעיקר ביחידות הלוחמות.

בהתייחס לכתבה שעסקה בסיפור אהבה בין קצין לוחם לבין פראדמקידית שהבשיל עד כדי חתונה, כתב הרב סתיו בצער: "דעתי האישית היא שרמת העירוב בין המינים בצבא היא קטסטרופה, לא רק מנקודת מבט דתית".

הרב סתיו, לא חוסך ביקורת ומצביע על רשימת אשמים ארוכה: "ישיבות ההסדר צריכות היו לדרוש הרבה יותר; הרבנות הצבאית צריכה הייתה לדרוש הרבה יותר; גם ארגוני הנשים והיוהל"מ יכולים היו לדרוש יותר. אנחנו מחנכים את עצמנו ואת תלמידינו ותלמידותינו לצניעות ולקדושה ברמה הרבה יותר גבוהה מזו שמתאפשרת ביחידה הצבאית הממוצעת. בפרט ביחידות הקרביות למיניהן".

את השתיקה של הרבנים בשנתיים האחרונות הוא מסביר בכך שהיו צרכים דחופים לצבא: "לאורך רוב המלחמה שתקנו. לשם הצלת כלל ישראל הותרו גם איסורי תורה. וגם כשאנחנו מדברים, לא תמיד נעים להציף את כל ההיבטים של הנושא בבמות ציבוריות. אבל כשהנושא כבר צף, ובתוך מסגור רומנטי, זו הזדמנות נהדרת לדרוש סוף סוף שינוי".

נזכיר כי דעתו זו של הרב סתיו, היא די המיינסטרים הרבני, אפילו בחוגים הליברלים. בעבר אמר לנו הרב עמיחי גורדין, מישיבת הר עציון באלון שבות דברים ברוח דומה: "היום יש 6 מערכים בצה"ל שחייל שומר הלכה לא יכול לשרת בהם. זה לא יאומן. זה הגנה אווירית, מג"ב, הגנת גבולות, פלוגות החילוץ של פיקוד העורף, איסוף קרבי ותותחנים. בעקבות כך, יש ביחידות האלה אחוז מזערי של חיילים דתיים. משהו כמו מספר בודד של חיילים בגדוד. הציבור הדתי יכול להסתדר מצוין, העיפו אותנו מתותחנים, נשרת בשיריון, הכל בסדר".