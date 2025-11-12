היבואן "אייס לקו בע"מ" מודיע על איסוף יזום של גלידה חלבית בשומן צמחי בטעם תות שדה ו־גלידה חלבית בשומן צמחי בטעם שוקולד בציפוי צימקאו

היבואן "אייס לקו בע"מ" מודיע הערב (רביעי) על איסוף יזום של גלידה חלבית בשומן צמחי בטעם תות שדה ו־גלידה חלבית בשומן צמחי בטעם שוקולד בציפוי צימקאו.. וקורא לציבור הצרכנים להחזירם. בעקבות נוכחות חיידק במוצר.

הקריאה היא בעקבות בדיקה שערך שירות המזון במשרד הבריאות. בבדיקה נמצאה נוכחות של חיידק Listeria monocytogenes במוצר גלידה חלבית בשומן צמחי בטעם תות שדה של יצרן LASAKA לאור ממצא זה, וכמשנה זהירות, חברת אייס לקו בע"מ מבצעת החזרה יזומה לשני המוצרים: גלידה חלבית בשומן צמחי בטעם תות שדה ו־גלידה חלבית בשומן צמחי בטעם שוקולד בציפוי צימקאו.

עוד באותו נושא משרד הבריאות בריקול חריג למוצר שיש בכל בית 20:14 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

פרטי המוצרים:

גלידה חלבית בשומן צמחי בטעם תות שדה

תכולה: 90 גרם

יצרן: laska

מדינה : אוקראינה

תאריך תפוגה: ייצור 7.4.25 תוקף 7.4.27.

שם המוצר :

גלידה חלבית בשומן צמחי בטעם שוקולד בציפוי צימקאו.

תכולה: 100 גרם

יצרן: laska

מדינה : אוקראינה

תאריך תפוגה: ייצור: 17.7.25 תוקף 17.7.27, ייצור: 6.5.25 תוקף 6.5.27 ,ייצור: 6.4.25 תוקף 6.4.27.

היבואן קורא לצרכנים שיש להם את המוצרים מתבקשים שלא לצרוך אותם. חיידק ליסטריה מונוציטוגנס הוא חיידק, העלול לגרום למחלה באוכלוסייה בסיכון גבוה כגון: בעלי מערכת חיסונית מוחלשת, קשישים ולגרום להפלות בנשים הרות. היבואן " אייס לקו בע"מ " אוסף את המוצרים מדרכי השיווק. הקריאה להחזרה הינה בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות ,מחוז מרכז. לפניות הציבור- טל: 050-222-2097