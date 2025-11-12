הרמטכ”ל בתרגיל הענק ביו"ש: "צה"ל לא יסבול תופעות של מיעוט עברייני המכתים ציבור שומר חוק. אלו מעשים שמנוגדים לערכינו"

הרמטכ”ל, רב-אלוף אייל זמיר בתרגיל הענק ביו"ש: "אחד מהלקחים שלנו מהשבעה באוקטובר הוא האחריות על ההגנה במרחב ושינוי תפיסת הביטחון שלנו – אנחנו מסכלים את האיומים בהתהוותם. אנחנו עושים זאת גם כאן".

הרמטכ"ל ביקר בתרגיל בו השתתפו אוגדת יהודה ושומרון ועוצבת "גלעד" עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר, מפקד עוצבת “גלעד”, תת-אלוף אורן שמחה, מפקד המרכז לאימוני יבשה, תת-אלוף אליעד מואטי ומפקדים נוספים. במסגרת הביקור קיים הערכות מצב תרגיליות עם המפקדים בשטח והדגיש את חשיבות המוכנות המבצעית בגזרה.

דברי הרמטכ"ל: "פיקוד המרכז, בהובלת מפקד הפיקוד, אלוף אבי בלוט, עושים עבודה יוצאת דופן בשנתיים האחרונות. התרגיל שמתקיים היום הוא חלק נוסף מהעבודה הזו. זהו תרגיל חסר תקדים – הראשון מסוגו בצה"ל. במסגרתו, נבחנת גם האוגדה המזרחית החדשה, שהוקמה כחלק מלקחי המלחמה, במתכונת אוגדתית מלאה. אחד מהלקחים שלנו מהשבעה באוקטובר הוא האחריות על ההגנה במרחב ושינוי תפיסת הביטחון שלנו – אנחנו מסכלים את האיומים בהתהוותם. אנחנו עושים זאת גם כאן".

הרמטכ"ל על המתפרעים ביו"ש: "אלו מעשים שמנוגדים לערכינו".

"התרחישים שתרגלנו בימים האחרונים הם תרחישים שאסור לנו להגיע אליהם. אנחנו צריכים לפעול ולסכל את האיום לפני שהוא מגיע לפתחנו. זוהי חובתנו. אנחנו נתגבר כוחות היכן שנדרש בכדי להמשיך ולסכל את הטרור ולמנוע מהאיום הבא להגיע. אנחנו ערים לתקריות האלימות מהימים האחרונים בהן אזרחים ישראלים תקפו פלסטינים וישראלים. אני מגנה אותן בתוקף.

"צה"ל לא יסבול תופעות של מיעוט עברייני המכתים ציבור שומר חוק. אלו מעשים שמנוגדים לערכינו. הם מהווים חציית קו אדום ומסיטים את תשומת לב הכוחות ממילוי משימתם – ההגנה על היישובים והפעילות ההתקפית. אנחנו נחושים לעצור את התופעה הזו ונפעל בעניין זה בחומרה עד שימוצה הדין".

"כוחותינו פועלים בשטח למניעת איום ופגיעה בתושבי הגזרה, ההתיישבות חשובה לנו ואנחנו מוקירים אותה. חיזוק ההתיישבות הוא חלק בלתי נפרד ממרכיבי הביטחון – עלינו להמשיך ולפעול על מנת לחזק ולהעצים את המרכיב הזה. אנחנו פועלים על פי עיקרון ברור – טרור פוגש צבא, אזרח חי בשגרה. אנחנו חיץ ההגנה שבין ארגוני הטרור לאזרחי ישראל".