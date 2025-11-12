רפיח: כוחות צה"ל ירו לעבר ארבעה מחבלים שחצו את הקו הצהוב

כוחות צה"ל ברפיח זיהו ארבעה מחבלים בסמוך לכוחות. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות בשטח ירו לעבר המחבלים, אין נפגעים לכוחותינו

הערב (רביעי) לפני זמן קצר, כוחות צה"ל ברפיח זיהו ארבעה מחבלים בסמוך אליהם. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות בשטח ירו לעבר המחבלים, אין נפגעים לכוחותינו. הכוחות ממשיכים לפעול על מנת לחסל את המחבלים ולהשמיד תשתיות טרור.

זה היום השלישי ברציפות בו דווח על מחבלי חמאס שחוצים את הקו הצהוב ומנסים לתקוף את לוחמי צה"ל. אתמול דווח על אירוע נוסף בו מחבל חוסל לאחר שחצה את הקו הצהוב. לפני יומיים שני מחבלים הותקפו וחוסלו אחרי שחצו את הקו הצהוב. כמו כן, בשבת האחרונה דווח על שני אירועים דומים, אחד בצפון רצועת עזה והשני בדרום הרצועה. בשני המקרים זוהו מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי, כש-2 מתוך 3 המחבלים חוסלו מירי הצבא שנועד להסיר את האיום.

אמש כאמור בצה"ל אישרו כי מחבל זוהה כשהוא חוצה את הקו הצהוב ומתקרב לכוחות צה"ל הפועלים בדרום רצועת עזה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות בשטח תקפו וחיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום.