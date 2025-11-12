מח"ש הגישה כתב אישום נגד קצין משטרה, שחשוד כי במספר הזדמנויות אחר אישה מדימונה במשך דקות ארוכות, ללא כל היכרות מוקדמת עמה, בחלק מהמקרים ברכב משטרתי

המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום (רביעי) כתב אישום נגד קצין משטרה, לאחר שעל פי החשד עקב אחר תושבת מהדרום וביצע כלפיה מעשה מגונה. לפי כתב האישום, החשוד עקב במספר הזדמנויות אחר אישה מדימונה במשך דקות ארוכות, ללא כל היכרות מוקדמת עמה, גם כאשר הייתה בחברת ילדיה הקטינים.

באחד המקרים, כך לפי כתב האישום, נכנס הנאשם לבניין מגוריה של האישה, וביצע מעשה מגונה. כאשר הגיעה המתלוננת עם בנה הקטין, הבחינה בו, נבהלה – ונמלטה מהמקום. בחלק מהמקרים השתמש הנאשם ברכב משטרתי כדי לעקוב אחריה עד לבניין מגוריה ואף ארב לה במקום.

במקרה נוסף, שהתרחש זמן מה לאחר מכן, התחקה הנאשם אחר המתלוננת וילדיה במשך כשעה בזמן שנהג ברכבו המשטרתי. בשלב מסוים עצר את רכבו, המשיך לעקוב אחריהם רגלית במשך כעשר דקות, וקרא לעבר האישה "פסטט". כשהבחינה בו, הבחינה כי כיסה את פניו בחולצתו. האישה זיהתה אותו מהאירוע הקודם ונמלטה מהמקום בבהלה.