פחות מ-5 שעות לאחר רעידת האדמה הבוקר (רביעי) אירעה רעידת אדמה נוספת בקפריסין, שהורגשה גם בישראל.

על פי המכון הגאולוגי רעידת האדמה השנייה התרחשה בשעה 16:24 בעוצמה של 5.2, מחוץ לגבולות ישראל באזור קפריסין. הרעידה הזו הורגשה גם בארץ, בפעם השנייה היום.

מוקדם יותר היום בשעה 11:31 תושבי הצפון דיווחו שהרגישו רעידת אדמה, לאחר הדיווחים על רעידת אדמה בקפריסין. על פי הדיווחים בקפריסין, רעידת האדמה בבוקר הייתה בעוצמה של 5.1 בסולם ריכטר.

במכון הססמולוגי מתריעים כי מצב חירום מסוג זה עלול להגיע ללא שום התראה. במכון מחדדים נהלים ומזכירים כי בעת רעידת אדמה "שטח פתוח הוא הכי בטוח", אחרת סדר העדיפויות הוא: