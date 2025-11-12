בן 23 משפרעם הואשם בניפוץ שמשות של כלי רכב באמצעות פטיש בקריית אתא. כתבי אישום רבים הוגשו נגדו בגין גרימת נזק לכלי רכב

המשטרה עצרה תושב שפרעם בן 23 בחשד שגרם נזק לעשרות רכבים בקריית אתא.

על פי הודעת המשטרה ב-31 באוקטובר התקבלו דיווחים על חשוד שמנפץ שמשות של כלי רכב באמצעות פטיש ברחבי העיר. שוטרי מחוז חוף יחד עם שוטרי מחוז צפון הצליחו לעצור את החשוד, והגישו נגדו מעל 20 כתבי אישום.

במהלך חקירה מאומצת שכללה הפקת תיעוד מצלמות אבטחה, גביית עדויות מקורבנות, חקירת החשוד ואיסוף ראיות נוספות, התגבשו הראיות הרבו שאפשר את הגשת האישומים.

מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת, ועם סיום כלל פעולות החקירה הוגשו נגדו 28 כתבי אישום בגין ניפוץ שמשות והיזק לרכוש של עשרות רכבים.