תושב בית שמש נעצר הבוקר (רביעי) לאחר שנתפס בעיר נוהג בפעם הרביעית ללא רישיון נהיגה. במשטרה הדגישו: “נהיגה בזמן פסילה מסכנת חיים ונגיב במלוא החומרה"
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
האירוע התרחש הבוקר כששוטרי התנועה של היחידה המרכזית במחוז ירושלים, עצרו נהג רכב שנהג בפעם הרביעית בזמן פסילה וללא רישיון נהיגה בתוקף. הנהג עורר את חשד השוטרים שעצרו אותו לבדיקה. בבדיקה התגלה כי מדובר בתושב העיר, שנוהג עם פסילה בפעם הרביעית ובכך סיכן את עצמו ואת שאר הנהגים.
הנהג נעצר על ידי השוטרים בחשד לנהיגה בזמן פסילה והוא הועבר להמשך חקירה. מפקד ימ״ר אתן רס"מ אלי מטלוב, ציין : "מדובר בעבירה חמורה המעידה על זלזול מתמשך בחוק ובחיי אדם. נהיגה בזמן פסילה, בוודאי כאשר מדובר בעבירות חוזרות, מהווה סכנה ממשית לציבור. שוטרי משטרת ישראל ימשיכו לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כלפי נהגים פורעי חוק המסכנים את משתמשי הדרך".
דש
פעם אחת הוא צריך לקבל קנס עצום ואפילו מאסר כי מה היה קורה אם הוא היה דורס הולך רגל ופוצע אותו קשה ?15:59 12.11.2025
אפרים
הבנה לא נכונה של הסיטואציה: מדובר בנהג חרדי שלא מוכן לעבוד עבודה זרה ולהישמע לחוקי ממלכת עמלק. על מדינת ישראל לכבד יריקה זו בפנים. הרי 80000 חרדים בגיל גיוס יורקים...
הבנה לא נכונה של הסיטואציה: מדובר בנהג חרדי שלא מוכן לעבוד עבודה זרה ולהישמע לחוקי ממלכת עמלק. על מדינת ישראל לכבד יריקה זו בפנים. הרי 80000 חרדים בגיל גיוס יורקים עליה. זה מותר 80000 - וזה אסור - 1?המשך 16:02 12.11.2025
