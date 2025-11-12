לו"ז ועדת חוץ וביטחון בראשות ח״כ בועז ביסמוט לשבוע הבא פורסם והוא לא כולל את חוק הגיוס. יו"ר הוועדה מחכה להסכמות מצד החרדים

סדר היום לוועדת החוץ והביטחון בראשות ח״כ בועז ביסמוט לשבוע הבא פורסם היום (רביעי). מה שנעדר מהלו"ז גם בשבוע הבא אלו דיונים בנושא חוק הגיוס, זאת למרות הלחץ בקרב המפלגות החרדיות לקדם את חקיקת החוק.

ביום שני יתקיים דיון בנושא עתיד ביטחון תושבי העוטף ברקע שלב ב' של ההסכם ברצועת עזה.

עוד באותו נושא דו"ח של הכנסת: כשלים משמעותיים בהכשרות המפקדים בצה"ל 15:17 | נחום פרי 0 0 😀 👏

ביום שלישי צפויים להתקיים שלושה דיונים. הח"כים ידונו על תנאי התברואה, המזון והמחייה בבסיס סיירים של חה"כ לימור סון הר מלך, בעקבות הדיווחים הרבים לאחרונה על מזון רקוב שהוגש בבסיס. בנוסף, תתקיים ישיבה חסויה בנושא בקשת שר הביטחון לאישור גיוס רכבים לצה"ל. לבסוף יתקיים דיון בתיקון להצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל שיעסוק ביציאה לגמלאות בקרב משרתי הקבע.

כל זאת יכול כמובן להשתנות, אך כרגע נראה שיו"ר הוועדה ביסמוט מחכה שתהיה הסכמה כלשהי מקרב המפלגות החרדיות לקידום החוק אותו הציג להם.