הוא יצר את ספיידרמן, האלק, ת'ור, אקס-מן ועוד עשרות גיבורים שהפכו לאייקונים עולמיים. אבל מאחורי האיש עם החיוך הקבוע והמשקפיים העבות הסתתר סיפור לא פחות מרתק מהקומיקס עצמו. ב-12 בנובמבר 2018 העולם נפרד מסטן לי – האיש שהמציא את יקום מארוול והוכיח שדמיון יכול לשנות את המציאות. שש שנים אחרי לכתו, הנה עשר עובדות שמספרות איך נולדה (ונשארה) האגדה.

1. הכל התחיל מבקבוק דיו

סטן לי התחיל את דרכו בתור נער שליחים בחברת קומיקס קטנה בשם Timely Comics – שהפכה לימים ל"מארוול". התפקיד שלו היה למחוק עפרונות, למלא דיו ולעשות קפה. תוך שנה בלבד הוא כבר קודם לעורך, והחל לכתוב סיפורים בעצמו.

2. שם במה שנולד בטעות

שמו המלא היה סטנלי מרטין ליבר, אבל הוא חשש שקומיקס "יזיק לשם הספרותי שלו", אז השתמש בשם העט "Stan Lee". בדיעבד, זה הפך לשם הכי מפורסם בתעשייה.

3. השראה מהאישה בבית

בשנות ה-50 הוא שקל לעזוב הכול. אבל אשתו, ג'ואן, אמרה לו לכתוב "בדרך שלך". הוא הקשיב – וכך נולדה סדרת "ארבעת המופלאים", ששינתה את עולם הקומיקס לתמיד.

4. גיבורים עם חולשות

בניגוד לגיבורים המושלמים של פעם, סטן יצר דמויות אנושיות, עם בעיות יומיומיות: כסף, אהבה, קנאה, דיכאון. בזכות זה אנשים הרגישו שהם באמת יכולים להזדהות עם גיבורי-על.

5. ספיידרמן נולד מזבוב על הקיר

הרעיון הגיע כשהוא ראה חרק מטפס על קיר. הוא חשב – "מה אם נער רגיל יוכל לעשות את זה?". התוצאה הייתה הדמות האהובה ביותר של מארוול, פיטר פארקר.

6.שבר את חוקי הצנזורה

כשהחוק אסר להזכיר סמים בקומיקס, סטן דווקא כתב סיפור על התמכרות – כדי להזהיר בני נוער. הוא פרסם את הסדרה בלי אישור הרשויות, ובזכותו שונו הכללים בתעשייה.

7. לא רק יוצר – גם שחקן קבוע

הוא הפך את עצמו לחלק מהיקום שיצר: דוור בארבעת המופלאים, ספרן בספיידרמן, עובר אורח בהנוקמים – המעריצים חיכו בכל סרט לגלות איפה הוא יופיע.

8. "עם כוח גדול באה אחריות גדולה"

המשפט המזוהה עם ספיידרמן היה גם המוטו האישי של סטן. הוא האמין שכל מי שיש לו השפעה – חייב להשתמש בה כדי לעשות טוב.

9. יהודי גאה שהכניס את הזהות לסיפורים

סטן היה בן למהגרים יהודים מרומניה, והביא את זה לתוך העולמות שיצר. גיבורים כמו מגנטו (ניצול שואה) ובן גרים ("הדבר") שנושא מגן דוד – הם לא סתם דמויות, הם ביטוי לזהות ולכאב האישי שלו.

10. אגדה שנשארה לנצח

סטן לי נפטר בגיל 95, אבל הדמיון שלו ממשיך לחיות. כל סרט של מארוול, כל ילד שמצייר גיבור על – הם המשך ישיר של האיש שהוכיח שדמיון הוא לא בריחה מהמציאות, אלא הדרך הכי טובה לשנות אותה.