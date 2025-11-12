נשיא לבנון הכחיש פעילות חיזבאללה מדרום לליטני והודיע כי הם מחכים לתשובת ישראל בקשר למו"מ בתיווך ארה"ב

נשיא לבנון יצא למתקפה על ישראל, וטען כי למרות המודיעין הישראלי והאמריקאי "חיזבאללה לא פועל דרומית לליטני" וכי "לשימוש בכוח אין היגיון", והפנה אצבע מאשימה כנגד התקיפות הישראליות, אך באותה נשימה הצביע על מוכנות להיכנס למו"מ בתיווך ארה"ב.

"הצבא הלבנוני ממלא משימה הירואית בדרום," אמר הנשיא, והוסיף כי "חיזבאללה לא פועל מדרום לליטני כלל." הוא הדגיש כי לבנון ממתינה לתגובת ישראל, דרך ארצות הברית, להצעה לקיים משא ומתן מדיני שיביא ליציבות בגבול הצפון.

בהתייחסו להסלמה בגבול, תקף הנשיא את התקיפות הישראליות האחרונות ואמר כי "היגיון הכוח איננו יעיל עוד – עלינו לפנות אל כוחו של ההיגיון."

לאחרונה נרשמה אכזבה גם בירושלים וגם בוושינגטון, בעקבות איטיות הפעילות הלבנונית כנגד חיזבאללה, והצליעה של התוכנית לפירוק הארגון מנשקו.