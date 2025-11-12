דווקא כשהיא בתקופה השיא שלה הפועל תל אביב קיבלה מכה קשה עם חוב של מעל 4 מיליון שקלים שהוטל עליה מרשות המיסים

הפועל תל אביב בהובלת עופר ינאי נמצאת בתקופה הכי טובה שלה בעשורים האחרונים ואולי בהיסטוריה כולה. אמש (רביעי) היא עלתה שוב למקום הראשון ביורוליג, אחרי ניצחון אדיר על בסקוניה הספרדית. היום על פי הדיווח ב-ONE. היא קיבלה מכה קשה עם חוב של מעל 4 מיליון שקלים שהוטל עליה.

הפועל תל אביב קמה אחרי קריסת המועדון הקודם עם השם "הפועל אושיסקין" תל אביב. אחרי היעלמות המועדון המקורי, התאחדו הקבוצות וכיום לעמותת הפועל אושסיקין יש 18% מהמועדון. כעת על פי הדיווח רשות המיסים הטילה על הפועל ת"א, חוב של 4,157,000 שקלים שצברה הפועל אושסיקין. עופר ינאי יעמוד בהוצאה החדשה?

עוד באותו נושא הטובה באירופה: הפועל ת"א חזרה למקום הראשון ביורוליג 22:57 | שמחה רז 0 0 😀 👏

אמש הפועל ת"א "אירחה" בבלגרד את באסקוניה הספרדית. במקביל מכבי ת"א "התארחה" במינכן אצל פנרבחצ'ה הטורקית אלופת אירופה. האדומים עם ניצחון עצום, עלו לפחות זמנית למקום הראשון בליגה הטובה באירופה. במקביל מכבי ת"א עם קמאבק אדיר שלא הספיק נותרו במקום ה-19.