ראש השב"כ דוד זיני תקף את העתירות נגד מינויו וכינה אותן "ניסיון למשטר דעות במסווה של הגנה על הדמוקרטיה" • לדבריו, מדובר בעתירות המבוססות על שמועות ורכילויות, בעוד שמינויו נעשה כחוק ובאישור כל הגורמים המוסמכים, לאחר שנקבע שלא נפל בו כל פגם בטוהר המידות

ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, הגיש היום (רביעי) את תגובתו המקדמית לבג"ץ בעתירות שהוגשו נגד מינויו לתפקיד, בהן גם מצד שלושה ראשי שב"כ לשעבר. בתגובה תקיפה ביקש זיני לדחות את העתירות על הסף, וטען כי הן נובעות ממניעים זרים ולא ענייניים.

"העתירה נגדי מצד שלושה ראשי שב״כ לשעבר היא ניסיון למשטר דעות במסווה של הגנה על הדמוקרטיה", כתב זיני, והוסיף: "מדובר בעתירות המבוססות על שמועות, רכילויות ופרסומים כוזבים בתקשורת. אין בהן דבר מלבד ניסיון פסול לפגוע באדם ובשירות שהוא עומד בראשו."

במסמך שהוגש לבית המשפט נכתב כי מינויו של זיני נעשה כדין ובאישור הממשלה, לאחר בחינה מעמיקה של ועדת גרוניס למינויים בכירים, אשר קבעה שלא נפל פגם בטוהר מידותיו וכי אין כל מניעה משפטית לכהונתו. הוועדה בחנה מעל 15 אלף פניות מהציבור וראיינה גורמים רלוונטיים, כולל הרמטכ"ל, טרם אישור המינוי.

"מעולם לא פעלתי בניגוד עניינים, לא הסתתרתי ולא הסתרתי דבר. כל צעד שננקט נעשה לפי חוק ובהתאם להנחיות היועצת המשפטית לממשלה", הדגיש זיני.

בצה"ל ובמערכת הביטחון שירת זיני למעלה מ־30 שנה בתפקידי פיקוד בכירים, והיה מעורב ישירות בלחימה ובסיכול טרור. לדבריו, "במשך שלושים ושלוש שנות שירותי פעלתי תמיד באמונה ובנאמנות למדינת ישראל. אני גאה להמשיך בכך גם בתפקידי כראש השירות".