לאחר 42 ימי השבתת ממשל, ארה"ב עומדת בפני הצבעה גורלית על תקציב חדש. טראמפ מבטיח: “אנחנו פותחים מחדש את המדינה.”

אחרי השבתת ממשל חסרת תקדים של יותר מ-40 יום, הקונגרס האמריקאי צפוי להעלות הצעת החלטה קריטית להצבעה, שכוללת מימון ממשלתי מלא לעוד מספר חודשים, ותקצוב תוכניות קריטיות (צבא, תעופה, סיוע במזון) עד סוף 2026. במידה וההחלטה תעבור, השבתת הממשל הארוכה בהיסטוריה תגיע לסופה.

מדובר בהצבעה מכרעת שתקבע האם השבתת הממשל הארוכה ביותר בהיסטוריה האמריקאית תגיע לקיצה. על פי דיווחים מוושינגטון, הנהגת המפלגה הרפובליקנית הביעה ביטחון כי הצעת החוק תעבור בבית הנבחרים, למרות הרוב הדחוק שלה.

מנגד, מנהיגי הדמוקרטים הודיעו כי יתנגדו למתווה הנוכחי בטענה שהוא “חסר אחריות תקציבית ופוגע בשירותים החברתיים.”

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבהיר כי אם החוק יאושר — יחתום עליו מיידית. באירוע יום היוצאי כוחות הביטחון בבית הקברות הצבאי ארלינגטון, אמר טראמפ: “אנחנו פותחים מחדש את המדינה שלנו. היא לא הייתה צריכה להיסגר מלכתחילה.”

אם תאושר ההצעה, תיחתם בכך ההשבתה המשמעותית בתולדות ארצות הברית ותיפתח תקופה של יציבות תקציבית עד סוף שנת 2026.