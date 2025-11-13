איך נראית עלייה לירושלים מבפנים? פיני גלינקביץ', מנהל רשות העלייה והקליטה בעירייה, חושף בפודקאסט של סרוגים את האנשים, הסיפורים והשליחות שמאחורי בירת העם היהודי

איך נראית עלייה לירושלים מבפנים? מה עובר על משפחות שבוחרות לעזוב את פריז, ניו יורק או מוסקבה – ולהתחיל מחדש בעיר הקודש? בפודקאסט של סרוגים, פיני גלינקביץ', מנהל רשות העלייה והקליטה בעיריית ירושלים, חושף את האנשים, הסיפורים והחזון שמאחורי אחת המשימות הלאומיות החשובות בישראל.

צפו בפודקאסט עם פיני גלינקביץ'

פודקאסט עם פיני גלינקביץ - מנהל רשות העלייה והקליטה בעיריית ירושלים.

"20 שנה בתפקיד – ואין רגע דל"

גלינקביץ', שנולד בחיפה והגיע לירושלים ללימודים באוניברסיטה העברית, מספר שהתאהב בעיר ונשאר בה מאז. "זה לא היה מתוכנן", הוא מחייך. "החיים מזמנים מקרים, והעיר הזו פשוט נכנסה לי ללב. אחרי שנים של עבודה בתחומים חינוכיים וקהילתיים, נבחרתי לנהל את רשות העלייה והקליטה. זה תפקיד שדורש המון לב ונשמה – ואין בו רגע דל."

"משפחה שעלתה בעקבות הבן שנפל במלחמה"

מתוך מאות סיפורים מרגשים, גלינקביץ' משתף במקרה אחד שנחרת בו במיוחד: "בן משפחה מצרפת עלה לארץ לפני כמה שנים, חי בירושלים ונהרג במלחמה. ההורים שלו, שכבר היו מבוגרים, לא תכננו לעלות. אבל דווקא הכאב חיבר אותם לישראל, והם החליטו לעשות עלייה. ליווינו אותם לכל אורך הדרך – והיום הם חיים בירושלים. זה מרחיב את הלב".

"ירושלים היא העיר של כולם"

לדבריו, כל עולה שמגיע לירושלים מוצא את מקומו: "יש כאן כמעט 800 בתי ספר מכל הזרמים, מערכת רווחה מהמובילות בארץ, חיי תרבות, קהילה, עסקים והייטק. העיר הזו מתאימה לכל גיל, לכל סגנון ולכל חלום. אנחנו עוזרים לעולים כבר משלב טרום העלייה, עוד לפני שהם נוחתים כאן, כדי לוודא שהקליטה תהיה חלקה ונעימה".

"אנחנו משווקים את ירושלים בכל העולם"

הרשות העירונית פועלת כיום בארבע שפות – צרפתית, אנגלית, רוסית וספרדית, ומקדמת את ירושלים ברשתות ובירידי עלייה ברחבי העולם. "אנחנו לא מחכים שיבואו אלינו," מסביר גלינקביץ'. "אנחנו נוסעים, נפגשים, מציגים את העיר, ומלווים את המשפחות עוד לפני שהן עולות. זה כולל רישום מוקדם לבתי ספר, סיוע בתעסוקה, דיור ושפה – הכול כדי שהמעבר יהיה רך ובטוח".

"העולים נשארים בירושלים – וזה ההישג הכי גדול"

למרות הדימוי על הגירה שלילית, הנתונים מדברים בעד עצמם: "כמעט 40% מהגידול היהודי בירושלים מגיע מעלייה חדשה," הוא מגלה. "העולים שמגיעים לכאן נשארים. זה אומר שהקליטה מוצלחת, שהעיר נותנת להם בית אמיתי. מדובר באוכלוסייה צעירה, אקדמאית וחזקה – רופאים, מהנדסים, אנשי מחשבים, שמחזקת את ירושלים כבירת העם היהודי".

"אם אתה מתלבט – תחשוב ירושלים"

לסיום הוא פונה למי שעדיין שוקל: "אם אתה חי בחו"ל ומתלבט, תבדוק. תגיע לסיור, תרגיש את העיר. אנחנו כאן לקלוט אותך באופן אישי. ירושלים לא רק תקבל אותך – היא תשנה את החיים שלך".