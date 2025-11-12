תנועת רגבים חשפה בדיון בוועדת הפנים נתונים המצביעים על מחדל מתמשך מול בניה לא חוקית בירושלים. רגבים: “פוטנציאל הפיתוח של העיר יורד לטמיון ובירת ישראל נלחמת על הרוב היהודי"

בדיון שיזמה תנועת רגבים הבוקר (רביעי) בוועדת הפנים בראשות ח"כ יצחק קרויזר, הציג רכז ירושלים בתנועה יהודה נעם נתונים ממחקר שהושלם בימים אלו, המצביע על תמונה מטרידה של אובדן קרקעות בירושלים, מול אנשי התכנון בעיריית ירושלים ויחידות הפיקוח והאכיפה.

המחקר התמקד בשטחים הפתוחים בעיר וחושף כי הבניה הבלתי חוקית במזרח גדולה פי 40 מאשר במערב העיר. על פי הנתונים, מאז שנת 1999 ועד היום, נבנו במזרח העיר 2,593 מבנים בלתי חוקיים בשטחים פתוחים — לעומת 68 בלבד במערב העיר.

יתרה מזאת, בעוד ש-97% מהבניה בשטחים הפתוחים היא במזרח העיר, רק 50% מצווי ההריסה ומשאבי האכיפה מופנים לשם.

כידוע, השטחים הפתוחים מיועדים לשימוש הציבור כריאה ירוקה וכעתודות קרקע לפיתוח, ועל פי המחקר היקף השטח שאבד עומד על 3,503 דונמים, כגודלו של פארק הירקון ברמת גן.

המחקר, המבוסס על מיפוי בתוכנת GIS, ניתוח תצלומי אוויר ועבודת שטח, מפריך את הטענה כאילו הבנייה הבלתי חוקית נובעת ממצוקת מקום: בחלק מהשכונות שנמדדו נמצאו נתוני צפיפות מהנמוכים בעולם במרחב עירוני. יתרה מזאת, למרות התייעלות עיריית ירושלים ועלייה משמעותית באכיפה בשנים האחרונות, קצב הבנייה אמנם נבלם אך עדיין פעולות האכיפה לא מדביקות את הפער.

לדברי רגבים, הנתונים שהובאו לראשונה מלמדים על המצב הקשה שנעדר אסטרטגיה מקיפה, על כך שאין כלל מאגר נתונים מסודר, ואין תכנון עומק לשימור שטחים פתוחים בבירה שנלחמת גם ככה על שמירת האוכלוסייה הצעירה והרוב היהודי בעיר.

נועה חדוות, ראש תחום תכנון ותשתיות במזרח י-ם: "הצפיפות התכנונית במערב ירושלים מגיעה ל15-20 יחידות דיור לדונם בממוצע, ובפרוייקטים הבאים יש אפילו 30. הצפיפות במזרח העיר נמוכה הרבה יותר – בערך רבע מזה.

במזרח העיר הנורמה זה לבנות לא חוקי והמשמעת לחוקי התכנון והבנייה נמוכה מאוד. הסדרה של מבנים לא חוקיים לא תורמת. ואכן העירייה דואגת לצרכי ציבור סביב המבנים הלא חוקיים (כבישים, כיתות לימוד)."

אבי כהן מנהל היחידה הארצית לאכיפה תכנון ובנייה: "יש שיפור עצום באכיפה, יש פה החלטה לא להחליט וזו הבעיה המרכזית, כי ברגע שיחליטו שאנחנו לוקחים אחריות, הסיטואציה תראה אחרת.

כרגע אנחנו עסוקים רק בלשמר את המצב הקיים״.

משה וולנוביץ, היחידה לאכיפה במקרקעין: "לגבי בניה חדשה, יש טיפול מהיר ויחסית יעיל באמצעות צווים מנהליים. אם אין צו עיכוב ביצוע שיפוטי, ההריסה יכולה להתבצע בתוך כחודש וחצי מהאיתור.

צווים שיפוטיים ישנים, זה משהו אחר. יש כיום אלפי מבנים עם צווי הריסה חלוטים מבית המשפט, אבל בגלל סעיף 207 בחוק התכנון והבניה, המאפשר הגשת הארכת מועד למימוש צו ההריסה, זו למעשה מכבסה. יש אלפי מבנים כאלו במכבסה הזו."

יהודה נעם רכז אזור ירושלים ברגבים: "המחקר שלנו מוכיח מה שהרבה ירושלמים מרגישים: שנים של מחדל מתמשך הובילו לכך שאיבדנו פוטנציאל של עשרות אלפי יח"ד, זאת מבלי להתייחס לפגיעה בטבע, אתרי המורשת, הקושי בתכנון עתידי וההשלכות הביטחוניות והפליליות של העניין."

עוד הוא מוסיף: "למרות שמגיע המון קרדיט לראש העיר ליאון ולשר בן גביר על האכיפה המוגברת והירידה בחצי של כמות הבינוי הבלתי חוקי -לא ייתכן שהאפליה האכיפתית תימשך בצורה כל כך קשה, הדו"ח שלנו קורא לפעולה וכולל בתוכו המלצות אופרטיביות מפורטות לרשויות השונות. רק בשיתוף פעולה, ומבט מפוכח על המציאות נצליח לשנות את המגמה".