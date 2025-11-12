טראמפ מאיים לתבוע את ה־BBC במיליארד דולר על עריכה ש"עיוותה את נאומו". הציב דד-ליין עד יום שישי – אחרת: "נגיש תביעה, הם רימו את הציבור."

אחרי ששיגר לערוץ הטלוויזיה הממלכתי של בריטניה, איום בתביעה חסרת תקדים, דונלד טראמפ מציב דד-ליין יקר במיוחד. הנשיא דורש תשובות מה-BBC עד יום שישי, ואם לא יקבל אותן, יגיש תביעה על סך מיליארד דולר.

סערה תקשורתית-משפטית בין ארצות הברית לבריטניה: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים בתביעה על סך מיליארד דולר נגד רשת ה־BBC, ומציב דד-ליין חד וברור – תשובה עד יום שישי. אם לא תגיע תגובה רשמית מהתאגיד הבריטי, טראמפ מתכוון להגיש את התביעה בבית משפט בפלורידה.

הסיבה למהלך היא עריכה שנויה במחלוקת בתוכנית "Panorama" ששודרה בשנה שעברה, שבה נערך מחדש נאום של טראמפ מיום ה־6 בינואר 2021 – יום ההתפרעות בקפיטול. העריכה הציגה, לפי טענתו, מצג שווא כאילו קרא ישירות לאלימות.

"הם רימו את הציבור," אמר טראמפ בראיון לרשת Fox News. "אני מרגיש שיש לי חובה להגיש את התביעה – אי אפשר לאפשר לאנשים לעשות דבר כזה. הם לקחו נאום יפהפה, מרגיע, והפכו אותו לקיצוני. זה היה מאוד לא הוגן."

ברשת BBC הודו כי העריכה "נתנה רושם מוטעה שטראמפ קרא לפעולה אלימה", ואף פרסמו התנצלות רשמית. עם זאת, ההתנצלות לא הרגיעה את הנשיא, שטען כי המעשה גרם לנזק תדמיתי חמור בארצו ובעולם.

הסערה אף הובילה להתפטרות מפתיעה של מנכ"ל ה־BBC טים דייווי ושל ראש חטיבת החדשות דבורה טרנאס. גורמים בלונדון מודים כי מדובר באחת הפרשות המביכות בתולדות הערוץ הציבורי הבריטי.