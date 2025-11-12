מפקד חיל האוויר לשעבר, אלוף (במיל') הרצל בודינגר, הבוא למנוחות אמש • בהלוויה צבאית ספד לו מפקד חיל האוויר האלוף תומר בר: "מנהיג ומפקד שהותיר חותם בל יימחה על ביטחון ישראל"

הלוויתו של מפקד חיל האוויר לשעבר, אלוף (במיל') הרצל בודינגר ז"ל, נערכה אתמול (שלישי) בבית העלמין בקריית שאול, במעמד בני משפחה, חברים, וקציני צה"ל בעבר ובהווה. הטקס התקיים במתכונת צבאית מלאה.

בודינגר, שנפטר ביום שני האחרון בגיל 82, הותיר אחריו אישה וארבעה ילדים. הוא שירת במשך עשרות שנים בחיל האוויר, היה מטייסי הקרב הבולטים שלו, ופיקד על חיל האוויר בשנים 1996–2000.

מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, הניח זר צה"ל על קברו של בודינגר וספד לו: "כמפקד חיל האוויר הישראלי קיבלת החלטות גורליות רבות, שהשפיעו על ביצור ביטחוננו עד עצם היום הזה. פיקדת על פעולות מבצעיות נועזות, יצאת למאות גיחות כטייס קרב, אך בזאת הפעם, לא כל מטוסינו שבו בשלום לבסיסם.

נוח בשלום על משכבך, נזכור אותך לנצח, נספר על מורשתך המפוארת, מנהיגותך תהיה עבורנו השראה. נחבק ונחזק את משפחתך. בשם חיל האוויר וצה"ל כולו, אני מצדיע לך בכאב גדול על לכתך מאיתנו".

בודינגר ייזכר כאחד ממפקדי חיל האוויר הבולטים בדורו, שהוביל את החיל לעידן טכנולוגי מתקדם ושמר על עליונותו המבצעית בזירה האזורית.