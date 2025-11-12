חוויה חושית ומרגשת בנמל יפו: פסטיבל נא לגעת 2025 מחבר בין אמנות, שוויון ואור אנושי. מופעים, ארוחות בחושך ואירועים חינמיים לקהל הרחב

פסטיבל "נא לגעת" לאמנות פורצת גבולות חוזר בשנת 2025, ומביא עמו חוויות רב-חושיות ייחודיות שמשלבות אמנים עם מוגבלויות לצד כוכבי תרבות ישראליים. הפסטיבל, שיתקיים לרגל היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, יתפרש על פני חמישה ימים (1-5 בדצמבר 2025) במרכז נא לגעת בנמל יפו. אם אתם מחפשים חוויה שוברת מוסכמות, עם מופעים בחושך, ארוחות הפתעה ומפגשים מרגשים – זה המקום.

ערב פתיחה חגיגי: פרידה מהצגת הדגל

הפסטיבל ייפתח ב-1 בדצמבר בשעה 20:00 עם מופע אחרון לאחר 23 שנים של "לא על הלחם לבדו" – ההצגה האיקונית של תיאטרון נא לגעת. במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, האנסמבל הייחודי של שחקנים חירשים-עיוורים יוביל את הקהל למסע רגשי בין חושך, דממה וגעגועים. ההצגה, שזכתה לשבחים עולמיים, מדגישה את חשיבות הקשר האנושי מעבר לצרכים הבסיסיים.

מופעים בחושך: מוזיקה, שיחות וארוחות

אחד השיאים הוא הופעות בחושך מלא, שמאפשרות לקהל להתנסות בעולם ללא ראייה. להקת ג'יין בורדו תופיע ב-2 בדצמבר בשעה 20:30 עם להיטים כמו "ואיך אפשר שלא", בעלטה שמחדדת את השמיעה. ב-4 בדצמבר, זמרי האופרה הישראלית יבצעו קטעים נבחרים ללא תפאורה, ויאירו את החושך בקולם בלבד.

במסעדת "בלקאאוט" יתקיים מופע הקאלט "שיחות עם הברמן" ב-2 בדצמבר (שני מופעים: 18:30 ו-21:30), עם רודי סעדה וחברים – כשהקהל יושב לצדם בעלטה, צוחק ומשתתף בעלילה. עוד הפתעה: ב-3 בדצמבר, שף שגרירות יפן אקייוקי אמאנו יבשל ארוחת הפתעה כשרה במסגרת "שף מתארח בחושך" (שני סבבים: 18:30 ו-21:00), בהנחיית מלצרים עיוורים.

אירועים מקוריים חינמיים: ספרות, שירה ומחול

הפסטיבל כולל אירועים ללא תשלום, כמו "ילדה סופרמן" (2 בדצמבר, 19:00) – מחזה אינטימי על חלומותיה של ילדה חירשת; "Poetry Sign" (3 בדצמבר, 19:00) – פואטרי סלאם בשפת הסימנים; ו"אחיזת עיניים" (4 בדצמבר, 19:00) – קומדיה רומנטית על אהבה ולקות ראייה.

ב-3 בדצמבר (20:30), מופע ספרותי-מוזיקלי "אהבה עיוורת" עם תומר שרון, אלי גורנשטיין, דורי פרנס ושירן הוברמן, יחקור נושאים כמו עיוורון דרך יצירות קלאסיות. ב-4 בדצמבר (19:30), נעם סמל יארח את ליא קניג לשיח אינטימי בחושך על חייה בתיאטרון.

הנעילה ב-5 בדצמבר (9:30-13:30) תהיה "אמנות בגוף ראשון" – יום שלם של מופעים, פאנלים והרצאות על אמנות נכות, בשיתוף מרכז "כלים" לכוריאוגרפיה.

מילים מהמנכ"ל: תרבות ככלי לשינוי

לדברי אורן יצחקי, מנכ"ל מרכז נא לגעת: "הפסטיבל מהדהד את התפיסה שלנו לקידום תרבות בקרב אנשים עם מוגבלויות, מתוך אמונה ברוח האדם. אנחנו יוצרים דיאלוג שוויוני שמוביל לשינוי חברתי, באמצעות שיתופי פעולה כמו עם האופרה הישראלית ושגרירות יפן."

פסטיבל נא לגעת 2025 מציע תרבות איכותית שמרפאת את הנשמה ומחזקת את הרוח. לפרטים נוספים, טריילרים והזמנת כרטיסים, בקרו באתר נא לגעת.