האב השכול חגי לובר פנה היום (רביעי) לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ וקרא לו שלא להתערב בעניינים המשפטיים בישראל – זאת לאחר שטראמפ שלח אגרת רשמית לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבקשה להעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו.
"אני מניח בצד את סימני השאלה החריפים שיש לי ולרבים על התביעה בפרשות נתניהו. אני מניח בצד את הביקורת הנוקבת שיש לי ולרבים על ההתעקשות המסוכנת של הפרקליטות לקרוא לנתניהו לעדות בזמן ניהול מלחמה. אני מניח בצד את הכמיהה העזה של רבים לסיים בחנינה את סאגת המשפט שמשבשת את חיינו כבר שנים. ומבקש, יחד עם עוד רבים, מנשיא ארה"ב – בבקשה אל תתערב בעניינינו הפנימיים!" כתב לובר בפוסט בפייסבוק. "תודה שנענת לבקשתנו לתקוף את איראן. תודה ענקית שסייעת לנו להחזיר את חטופינו. במקרים האלה ביקשנו ממך להתערב – והסכמת בטובך. אבל עד כאן".
לדבריו, "יש גבול דק בין היענות לבקשה של מדינה לעזרה, לבין התערבות גסה בענייניה הפנימיים. העובדה שעזרת לנו מאד עד כה, לא נותנת לך את הזכות לנהל את מדינת ישראל. משפט נתניהו והפוליטיקה בישראל היא עניין פנימי של החברה בישראל, והחברה בישראל תדע לנהל נכונה את ענייניה. אנחנו ממש לא צריכים שתציל אותנו מעצמנו".
לובר הוסיף ופנה "לכל 'אוהבי נתניהו' שמוחאים כפיים לנשיא ארה"ב כשהוא מתערב לטובתם ובאותה נשימה בזים לאחינו משמאל על נסיונם רב השנים לגייס התערבות בינלאומית לטובתם – היזהרו! ההתערבות הגסה הזו, ותחושת הפטרונות של נשיא ארה"ב: 'אני אציל את ביבי מכם', עלולה לכבול את ידנו בעתיד בהחלטות שיהיו קריטיות לבטחונינו. ועלולה להיות צעד ראשון בדרך להיות מדינת חסות של ארצות הברית".
"זה לא מה שרצינו. זה לא מה שהתפללנו עליו אלפיים שנה, זה לא עם חופשי בארצנו. זו לא 'התקווה'" סיכם. "אנא בקשו יחד איתי בנימוס מנשיא ארה"ב: אל תתערב! תודה".
אני
עצם זה שלא מוכנים להוריד לנתניהו מהימים שצריך להופיע לבית המשפט בתקופה כל כך עמוסה וקשה, כבר מראה הכל, ב"ה שיש מישהו שאולי יכול להשפיע על השמאלנים הרלבי"ם ...
מדלן אפנ
עם כל הכבוד לאב השכול ויש כבוד, כולם ביקשו מטרמפ להתערב בהחזרת החטופים, המשפט לא פחות חמור מהחזרת חטופים, המשפט שכל יום אזרחי ישראל מזדעזעים מהגילויים קורעים את העם, למרות...
שירי מנתניה
צודק ומדוייק!!!!!14:00 12.11.2025
ניסים
גם אתה אל תתערב14:36 12.11.2025
מד
יש לשקול לא להסכים לחנינה, כדי שמערכת המשפט והתביעה תתגלה באפסותה ונבזותה.14:49 12.11.2025
ישראלה
אם לביידן היה מותר להתערב בחשבונות הבנק של אנשי הימין אז גם לטראמפ מותר להתערב15:02 12.11.2025
מד
ניסים
מדלן אפנ
שירי מנתניה
צודק ומדוייק!!!!!14:00 12.11.2025
