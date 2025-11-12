כחודשיים לאחר שפגע בכלי רכב תחת השפעת אלכוהול בנתיבי איילון, כתב אישום הוגש היום (רביעי) לבית המשפט לתעבורה בתל אביב נגד הזמר והשחקן גידי גוב.

לפי כתב האישום, גוב מואשם בשורת עבירות תנועה, בהן נהיגה בקלות ראש, התנהגות הגורמת נזק, וכן נהיגה תחת השפעת אלכוהול. האירוע התרחש בעת שגוב פגע ברכב אחר, וגרם לתאונת שרשרת בכביש המרכזי.

במקביל להגשת כתב האישום, הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על פסילה מינהלית של רישיונו של גוב, זאת נוכח חומרת המעשים המיוחסים לו.

על פי הדיווח בi24news, גוב סירב תחילה לבצע את מבחן העמידה שביקשו ממנו השוטרים, שנועד לבדוק יציבות ותפקוד תחת השפעת אלכוהול. בנוסף, התברר כי רישיון הנהיגה שלו היה פג תוקף בעת התאונה, וכי נהג ללא פוליסות ביטוח בתוקף