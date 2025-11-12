ילד כבן שנה וחצי שאכל קציצת בשר במעון נחנק במהלך פעולת האכילה. חובשת איחוד הצלה שגרה בסמיכות למעון הצליחה לבצע פעולות שהצילו את חייו

ידע בפעולות "עזרה ראשונה" יכולות תמיד להציל חיים וכך גם במקרה הדרמטי שהתרחש הבוקר (רביעי) במעון בשכונת הארזים בבית שמש.

ילד כבן שנה וחצי שאכל קציצת בשר במעון נחנק במהלך פעולת האכילה. חובשת איחוד הצלה, מוריה גמליאל, שגרה בסמוך הצליחה לבצע פעולות שהצילו את חייו.

"כשהגעתי למקום הפעוט היה במצוקה נשימתית ונמסר לנו כי נחנק במהלך האוכל. למרבה הנס במהלך הפעולות להצלת חייו חילצתי מקנה הנשימה של הפעוט קציצת בשר שגרמה לו לחנק מלא. לאחר מכן הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם בהכרה במצב יציב", סיפרה החובשת.

בחודש שעבר אירעה טרגדיה כאשר ילד כבן 9 מראשון לציון נחנק במהלך פעולת אכילה. צוותי הרפואה ביצעו בו פעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים שמיר (אסף הרופא), שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

עוד באותו נושא ראשון לציון: ילד כבן 9 נחנק למוות בזמן שאכל 10:23 | חדשות סרוגים 0 1 😢

נזכיר כי על פי ההנחיות שהוציאו בעבר באגף הרפואה של "איחוד הצלה" נכתב כי: "הדרך למנוע חנק בקרב ילדים היא לחתוך את האוכל לחתיכות קטנות". עוד נכתב בהנחיות כי יש "להקפיד ללמד את הפעוטות ללעוס היטב את המזון לפני הבליעה".