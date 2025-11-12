פרשת שדה תימן ממשיכה להכות גלים. ח"כ רם בן ברק טוען כי "מישהו איים על הפצ"רית – והביא אותה לעשות דברים פליליים וטיפשיים"

חבר הכנסת רם בן ברק, התייחס אמש (שלישי) לסערה סביב פרשיית שדה תימן וטען כי "חוסר האמון במערכת המשפט קרה כי מישהו איים על הפצ"רית – והביא אותה לעשות דברים פליליים וטיפשיים".

מוקדם יותר היום, ח"כ אביחי בוארון, התייחס ברדיו גלי ישראל לדיון אמש בבג"ץ, בנוגע למי יהיה החוקר הראשי בפרשיית הטיוח בשדה תימן וטוען כי בשלה הבא תהיה רעידת אדמה אמיתית.

בוארון אמר בדבריו: "אני סבור שהפרקליטות מעורבת עד צוואר בטיוח חקירת הדלפת הסרטון. אני מאמין שברגע שיגיע אדם מהימן שינהל את החקירה – אנחנו נגיע לניקוי אורוות משמעותי בפרקליטות וביועמ"שיה.

עוד באותו נושא פרשת שדה תימן: "בשלב הבא תהיה כאן רעידת אדמה אמיתית" 11:58 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

ההצעה של בג"ץ לקחת את הדבר הזה אליו זו לא הצעה תמימה וטוב עושה שר המשפטים שמתעקש על הדבר הזה, אני מאמין שאם נצליח פה – בשלב הבא תהיה כאן רעידת אדמה אמיתית".