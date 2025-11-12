ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, שיגר עקיצה חדה אל עבר ראש הממשלה נתניהו בתגובה לבקשת הנשיא טראמפ לחון אותו. לפיד "הזכיר" לנתניהו כי על מנת לקבל חנינה נדרש אדם קודם להודות במעשים, ולהביע חרטה.
על פי הודעת בית הנשיא, הרצוג קיבל איגרת חתומה מטראמפ שבה ביקש האחרון לשקול חנינה לראש הממשלה הישראלי. "הנשיא מכבד מאוד את הנשיא טראמפ, ומעריך את תמיכתו הבלתי מסויגת בישראל ואת תרומתו להשבת החטופים ולשמירה על ביטחון המדינה", נמסר. עם זאת, נכתב כי "על פי החוק, מי שמעוניין בחנינה נדרש להגיש בקשה בהתאם לכללים."
בתגובה, לפיד לא החמיץ את ההזדמנות לעקוץ את נתניהו וכתב:
"תזכורת: החוק הישראלי קובע שהתנאי הראשון לקבלת חנינה הוא הודאה באשמה והבעת חרטה על המעשים."
דבריו של לפיד נתפסים כמסר ברור נגד ראש הממשלה, הנתון זה שנים במשפט פלילי, ומעוררים מחדש את הוויכוח הציבורי סביב טוהר המידות של מנהיגי המדינה.
גורמים נוספים באופוזיציה יצאו גם הם כנגד הרעיון שח חנינה לנתניהו, יאיר גולן תקף והודיע: "״נתניהו מספר שלא היה כלום ולא יהיה כלום, אבל במקביל מתחנן לטראמפ שיעזור לו להשיג חנינה, אם הוא מתקשה לנהל מדינה ומשפט במקביל – שיתפטר. החוק ברור – וכולם שווים בפניו.״
ח"כ יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, האשימה כי נתניהו סגר עסקה לחנינתו בתמורה לשחרור מחבלי חמאס: "אז זה מה שביבי הבטיח לטראמפ? חנינה לנתניהו תמורת חנינת 200 מחבלי חמאס שלכודים במנהרה ברפיח".
מה דעתך בנושא?
גיא
לפיד חי בפלנטה אחרת הוא לא שומע בתקשורת שתיקי נתניהו קורסים מאליהם והתפרים מתכלים מאליהם,מעדויות של חוקרי נתניהו שהם מודים שתיקי נתניהו מבושלים וערוכים בידי חוקרים פוליטיים שמטרתם הפלת...
לפיד חי בפלנטה אחרת הוא לא שומע בתקשורת שתיקי נתניהו קורסים מאליהם והתפרים מתכלים מאליהם,מעדויות של חוקרי נתניהו שהם מודים שתיקי נתניהו מבושלים וערוכים בידי חוקרים פוליטיים שמטרתם הפלת ממשלת ימין בראשות נתניהו.המשך 13:06 12.11.2025
שרה המושחתת
בתגובה ל: גיא
המוח שלך קרס בגלל זה אתה כותב שטויות13:17 12.11.2025
ג׳ורג׳
לאפיד איש ממורמר עם 3 מנדטים שרק מחפש עם מי לריב .13:05 12.11.2025
מיכה
האדון לפיד , נתניהו לא מבקש חנינה .13:08 12.11.2025
א. פ נהריה
יאיר לפיד איך ביבי אמר אחרי הבחירות נראה אם ישאר יש עתיד טמטום אחד גדול כתוב עליך על המצח נכשל אחד גדול13:03 12.11.2025
